Расследования 27.04.2023 13:04
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27.04.2023 13:04
Полицейские по фотографии разыскивают подозреваемых в краже ценных вещей из квартиры 49-летнего жителя Кировского района Волгограда. Как сообщили в УМВД города, потерпевший сообщил, что неизвестные ему люди похитили из его квартиры сумку, в которой находились документы, банковские и кредитные карты. с которых позже были списаны деньги.
Установлено, что похищенными картами в разных магазинах города расплачивались мужчина и женщина. Они попали на одну из видеокамер, поэтому появилась фотография подозреваемых.
Их приметы: женщина на вид 30-35 лет, среднего роста и телосложения, волос светлый, собранный в хвост, на голове солнцезащитные очки. Была одета в куртку черного цвета, синие джинсы. На ногах - красные кроссовки.
Мужчина на вид 30-35 лет, среднего телосложения, волосы темного цвета, стрижка короткая, имеются залысины. Был одет в одежду черного цвета.
Гражданам, располагающим информацией о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить в полицию по телефонам: (8442) 93 76 30; (8442) 45-10-46 или 02.
Фото: УМВД по г.Волгограду
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