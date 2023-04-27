



Полицейские по фотографии разыскивают подозреваемых в краже ценных вещей из квартиры 49-летнего жителя Кировского района Волгограда. Как сообщили в УМВД города, потерпевший сообщил, что неизвестные ему люди похитили из его квартиры сумку, в которой находились документы, банковские и кредитные карты. с которых позже были списаны деньги.

Установлено, что похищенными картами в разных магазинах города расплачивались мужчина и женщина. Они попали на одну из видеокамер, поэтому появилась фотография подозреваемых.

Их приметы: женщина на вид 30-35 лет, среднего роста и телосложения, волос светлый, собранный в хвост, на голове солнцезащитные очки. Была одета в куртку черного цвета, синие джинсы. На ногах - красные кроссовки.

Мужчина на вид 30-35 лет, среднего телосложения, волосы темного цвета, стрижка короткая, имеются залысины. Был одет в одежду черного цвета.

Гражданам, располагающим информацией о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить в полицию по телефонам: (8442) 93 76 30; (8442) 45-10-46 или 02.

Фото: УМВД по г.Волгограду



