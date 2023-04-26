Экономика

ВТБ: розничные вкладчики откажутся от доллара и евро к концу 2025 года

Экономика 26.04.2023 10:22
0
26.04.2023 10:22


До конца текущего года совокупная доля классических пассивов ВТБ в рублях и дружественных валютах достигнет 93%, а по итогам 2025 года клиенты откажутся от сбережений в долларах и евро. Такой прогноз в ходе пресс-конференции дал Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

В текущем году продолжится тренд на девалютизацию пассивов физлиц. По прогнозам ВТБ, доля евро и доллара в розничном портфеле банка снизится за год с 10 до 7%. Клиенты все чаще конвертируют доллары и евро в рубли и юани, совокупная доля которых по итогам года увеличится в портфеле сбережений до 93%. Из них 90% займет отечественная валюта. Объем пассивов в китайской валюте увеличится до конца года до 15 млрд юаней.

-В этом году вкладчики продолжат размещать свои сбережения в рублях – сегодня такой способ вложения остается одним из самых надежных и высокодоходных на рынке. По нашим прогнозам, в 2023 году объем привлеченных средств на счетах и депозитах физлиц российских банков может показать прирост в 6,5%, достигнув 39 трлн рублей. ВТБ планирует расти быстрее рынка и по итогам года обеспечить 8%-ный прирост по этому показателю. Доля рублей и юаней в розничных пассивах банка достигнет к концу года 93%. Учитывая эту тенденцию и темп перехода клиентов к альтернативным инструментам сбережений, мы предполагаем, что вкладчики смогут практически полностью отказаться от сбережений в долларах и евро в течение ближайших 2-2,5 лет, – прокомментировал Анатолий Печатников.

По итогам первого квартала 2023 г. портфель размещенных в банке средств розничных клиентов ВТБ, включая классические сбережения, средства на счетах эскроу, инвестиционные и прочие инструменты, составил 7,57 трлн рублей, увеличившись с начала года на 3%. Драйвером роста выступили депозиты, объем которых вырос на 7%, до 3,4 трлн рублей. Общее число вкладчиков ВТБ за три первых месяца выросло на 13%, до 1,3 млн клиентов, а их совокупный процентный доход по депозитам и накопительным счетам составил 70 млрд рублей.

Приоритетом клиентов остаются классические вклады. Уже сейчас спрос на них сместился с краткосрочного размещения в пользу среднесрочного – на 6-12 месяцев. За первый квартал доля таких вкладов в ВТБ увеличилась на 11 п.п., до 61%. На фоне роста интереса розничных клиентов к среднесрочным депозитам доля трехмесячных предложений снизилась до 28%. На длинные сроки приходится 11% от общего объема привлечения физлиц. 

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
26.04.2023 16:20
Экономика 26.04.2023 16:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.04.2023 15:59
Экономика 26.04.2023 15:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.04.2023 09:47
Экономика 26.04.2023 09:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.04.2023 09:35
Экономика 26.04.2023 09:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.04.2023 20:44
Экономика 25.04.2023 20:44
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.04.2023 19:01
Экономика 25.04.2023 19:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.04.2023 14:03
Экономика 25.04.2023 14:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.04.2023 12:06
Экономика 25.04.2023 12:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.04.2023 12:02
Экономика 25.04.2023 12:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.04.2023 11:17
Экономика 25.04.2023 11:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.04.2023 10:24
Экономика 25.04.2023 10:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.04.2023 09:09
Экономика 25.04.2023 09:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.04.2023 18:28
Экономика 24.04.2023 18:28
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.04.2023 15:00
Экономика 24.04.2023 15:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.04.2023 14:53
Экономика 24.04.2023 14:53
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:33
Волгоградских чиновников обязали сообщать прокурорам о склонении к коррупцииСмотреть фотографии
17:32
Нижегородский сквер назвали в честь Сталинградской битвыСмотреть фотографии
16:59
Видеосервис Wink представил афишу нескучного маяСмотреть фотографии
16:51
«Он был настоящим офицером»: майор Иван Молитвин из Волжского погиб на УкраинеСмотреть фотографии
16:20
ВТЗ рассказал о возможностях обучения по программе «Профессионалитет»Смотреть фотографии
16:12
В Волгограде 3D-проекции на Мамаевом кургане и БК-31 увидят все: расписаниеСмотреть фотографии
15:39
Под Волгоградом находившийся в федеральном розыске угонщик предпринял попытку сбежатьСмотреть фотографии
15:28
Талантливые студенты ВолгГТУ получили 200 000 рублей на развитие своих идейСмотреть фотографии
15:22
Мэром города коммунальных катастроф в Волгоградской области стала женщинаСмотреть фотографии
14:41
Такое забыть невозможно: в Волгограде спустя 37 лет вспоминают чернобыльскую катастрофуСмотреть фотографии
14:16
Аэрофлот открывает курортные рейсы из Волгограда в АнтальюСмотреть фотографии
13:29
Получившего ожоги 13-летнего подростка спасают врачи волгоградской больницыСмотреть фотографии
12:36
В центре Волгограда на две ночи ограничат движение под ж/д путепроводомСмотреть фотографии
12:30
Сотрудники МВД задержали в Волгограде валютного спекулянтаСмотреть фотографии
12:05
Прокуратура встала на защиту памятников природы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:37
В центре Волгограда водитель сбил двоих пешеходовСмотреть фотографии
11:27
В Волгоградской области вводят летние ограничения на проезд большегрузовСмотреть фотографии
11:05
«На месте денег не берем»: энергетики рассказали волгоградцам, как распознать мошенниковСмотреть фотографии
10:57
В Волгограде врача-терапевта осудят за взятки и служебный подлогСмотреть фотографии
10:47
«Хотел сфотографироваться»: под Волгоградом 13-летний мальчик получил 60% ожогов тела на крыше вагонаСмотреть фотографии
10:13
На севере Волгограда обнаружили загрязненную химвеществами территориюСмотреть фотографии
10:01
Волжская ГЭС начала работу в режиме рыбной полкиСмотреть фотографии
09:43
Сотрудники ЕвроХима позаботились о чистоте малых рекСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде появится отделение для подготовки химиопрепаратов для онкопациентовСмотреть фотографии
09:35
«Немного зазевался — и облучен»: ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС рассказал о трагедииСмотреть фотографии
08:47
Жителей Волгоградской области бесплатно обследуют на меланомуСмотреть фотографии
08:34
Под Волгоградом военные восстановили понтонную переправу к отрезанному поселкуСмотреть фотографии
08:09
«Будут давать, а не продавать»: в Комсомольском саду Волгограда появились два киоскаСмотреть фотографии
21:22
Санитарная авиация продолжит работу в Волгоградской области после ЧП с вертолетомСмотреть фотографии
20:44
Налоговые послабления введены в Волгоградской области для инвесторовСмотреть фотографии
 