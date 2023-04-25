Налоговые послабления введены в Волгоградской области для инвесторов

В Волгоградской области установлены льготы для инвесторов, предусматривающие значительные налоговые послабления при условии вложений в проекты не менее 10 миллиардов рублей. Как сообщили в пресс-службе областной думы, соответствующие изменения внесены в законы «О налоге на имущество организаций» и «О ставках налога на прибыль организаций». Поправки были приняты сегодня, 25 апреля. Документ уже подписан и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Волгоградской области.

Так, согласно изменениям, льготой по налогу на имущество организации, а также инвестиционным налоговым вычетом по налогу на прибыль смогут воспользоваться инвесторы, которые реализуют соглашения, предусматривающие вложение не менее 10 млрд рублей в создание или реконструкцию объектов, имеющих важное значение для социально-экономического развития региона.

В опубликованном документе уточняется, что льготы касаются прежде всего организаций, которые являются концессионерами, заключившими соглашения, реализуемые на территории Волгоградской области.

Изменения вступают в силу со дня опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

– Данные меры направлены на создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории области, – пояснили в регпарламенте. – Кроме того, они позволят сдерживать увеличение тарифной нагрузки на население, а также обеспечить эффективное использование и развитие коммунальных сетей, транспортной инфраструктуры, что в свою очередь позитивно отразится на работе учреждений здравоохранения, социального обслуживания, образования, культуры, спорта, туризма.