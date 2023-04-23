«Рядом лежало ружье»: около пруда в Волгоградской области нашли тело пропавшего мужчины

Во Фроловском районе Волгоградской области обнаружено тело мужчины, который пропал 19 апреля. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, в этот день 30-летний Вадим Ковальчук выехал из хутора Терновка на серой «Ниве Шевроле» по направлению к Фролово. После этого связь с ним оборвалась – мобильный телефон не отвечал. Родственники обратились за помощью в полицию.
Накануне тело пропавшего мужчины с огнестрельным ранением было обнаружено около пруда в хуторе, где он проживал. Рядом лежало ружье.
Руководитель Фроловского межрайонного следственного отдела СУ СК по Волгоградской области Алексей Князев подтвердил корреспонденту ИА «Высота 102» факт обнаружения тела.
- Будет проведен комплекс экспертиз, в том числе и по результатам вскрытия, также устанавливаются другие обстоятельства смерти мужчины, - пояснил Алексей Олегович.