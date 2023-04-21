Стали известны победители ежегодной премии индустрии клиентского опыта

Экономика 21.04.2023 13:09
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21.04.2023 13:09
В Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии CX World Awards. Среди победителей крупнейшие банки, ритейлеры, медицинские компании... Всего в конкурсе приняло участие более 300 компаний, представивших проекты и инновации в индустрии клиентского опыта (Сustomer eХperience).
Одними из победителей конкурса стал банк «Открытие». Банк одержал победу в номинации «Лучшая практика измерения и улучшения клиентского опыта» и был отмечен высоким одобрением жюри в номинации «Лучшая практика клиентской аналитики».
Каждый год премия CX World Awards выявляет самые интересные и успешные проекты, инициативы, стратегии, партнерские отношения, продукты, технологии, программы совершенствования и модернизации, а также помогает мотивировать, поощрять и награждать лучших сотрудников, руководителей и их команды в индустрии Сustomer eХperience (СХ).
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