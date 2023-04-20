Волгоградским врачам дадут 1 миллион рублей за работу в малых городах

Здравоохранение 20.04.2023 20:14
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20.04.2023 20:14
В Волгоградской области врачам государственных медицинских организаций, которые переехали на работу в небольшие города с населением от 50 до 120 тысяч человек, единовременно выплатят по 1 миллиону рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписал глава региона.
В документе поясняется, что единовременные выплаты устанавливаются «в целях повышения доступности медицинской помощи, сохранения кадрового потенциала в государственных медицинских организациях, расположенных в городах Волгоградской области с населением от 50 до 120 тыс. человек».
1 миллион разово получат врачи и 500 тыс. рублей – фельдшеры.
При этом возраст специалистов, имеющих право на такие выплаты, не указан. Учитывается гражданство - оно должно быть российским. Медицинский работник также не должен иметь неисполненных финансовых обязательств по договору о целевом обучении.
После получения единовременной выплаты врач или фельдшер должен отработать на новом месте 5 лет. В противном случае специалисту придется вернуть часть выплаты, которую рассчитают пропорционально неотработанному периоду времени.
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