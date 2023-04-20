Экономика

Волгоградстат зафиксировал рост цен на капусту и лук на 7%

Экономика 20.04.2023 20:31
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20.04.2023 20:31


В Волгоградской области за прошедшую неделю больше всего подорожали капуста и лук. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, так, капуста стала дороже на 7,16% - до 22,87 рубля за кг., а лук – на 7,9% (до 45, 61 рубля за кг). 
Также подросли в цене огурцы – на 3,11%(184,17 рубля за кг), помидоры – на 0,81% (196,12 рубля), на 0,44% подорожали яйца (74,92 рубля за десяток).
В то же время на сотые доли процента снизились цены на бананы, которые особенно заметно дорожали последние недели. Теперь килограмм экзотических фруктов можно купить за 105,82 рубля. Заметное снижение цены зафиксировано на черный чай – на 4% (862,14 рубля за кг). Мука подешевела на 2,4% - до 36,33 рубля. 
Из овощей подешевели морковь – на 4% (32,37 рубля за кг) и свекла – на 2% (33,04 рубля за кг).

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