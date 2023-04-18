«Концессии водо- и теплоснабжения» в Волгограде переходят под госконтроль









Компания «Лидер», которая последние годы управляла «Концессиями водо- и теплоснабжения» в Волгограде, заявила о выходе из проекта. Как сообщили сегодня, 18 апреля, в обладмине, это решение принято совместно с руководством Волгоградской области. Все функции по управлению системами горячего и холодного водоснабжения, а также теплоснабжения в городе Волгограде переданы на региональный и муниципальный уровень.

- Сегодня очевидно, что в столь непростой период, в том числе нестабильности на финансовых рынках и рынках сырьевых ресурсов, возложить ответственность за работу систем ЖКХ с таким большим объемом проблем исключительно на коммерческие структуры нельзя и неправильно, - прокомментировал ситуацию губернатор Андрей Бочаров. - Необходимо, несмотря ни на какие трудности и проблемы, приступить к всесторонней профессиональной оценке деятельности систем ЖКХ, их технического состояния, с выработкой предложений по их модернизации и развитию. А для этого в первую очередь необходимо усиление государственного, муниципального и общественного контроля за функционированием систем ЖКХ, а также непосредственное участие города Волгограда через соответствующие профильные структуры в управлении системами жизнеобеспечения с возможностью привлечения государственных и частных инвестиций для модернизации систем ЖКХ.

Глава региона поблагодарил руководство компании «Лидер» за эффективное управление системой городского жилищно-коммунального хозяйства. Генеральный директор компании Анатолий Гавриленко в свою очередь напомнил, что концессионные проекты в сфере ЖКХ стартовали в Волгограде в 2015 и 2016 годах.













- На тот период это был один из первых примеров реализации государственно-частного партнерства в области ЖКХ. Где, с одной стороны, речь идет о существенной модернизации сетей водо- и теплоснабжения крупнейшей российской агломерации — города Волгограда, с другой — средствами выступают внебюджетные источники. Несмотря на сложности, считаем, что этот подход себя оправдал, - сказал Гавриленко.

По его мнению, сегодня ситуация поменялась и требует нового подхода и новых решений.

- Сегодня видно, и последняя авария тому подтверждение, что сетям требуются дополнительные инвестиции. К сожалению, только внебюджетно привлекать такие средства, учитывая сегодняшнее финансовое состояние рынка, невозможно, не перекладывая эту нагрузку на тарифы — а этого позволить нельзя, — подчеркнул гендиректор компании, отметив, что сегодня у Волгоградской области появились новые инструменты, позволяющие решать актуальные задачи в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Андрей Бочаров подтвердил, что у Волгоградской области и города Волгограда в настоящее время есть возможности и реальные инструменты, позволяющие решать актуальные задачи в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

- Первое: проведена серьезная разноплановая работа по укреплению бюджетной обеспеченности бюджета города Волгограда и консолидированного бюджета Волгоградской области.

Второе: приняты решения по созданию новых, более эффективных механизмов и инструментов поддержки отрасли ЖКХ с участием государства.

Третье: сформирована правовая база функционирования отрасли ЖКХ.

Кроме того, за этот период наработан хороший опыт реализации отдельных проектов, отраслевых задач с привлечением государственных и частных инвестиций, - заявил глава региона.

Андрей Бочаров напомнил о катастрофическом состоянии коммунальных сетей, которые были в Волгограде до начала реализации концессионных проектов. В нынешних условиях он ориентировал своих подчиненных на необходимости учитывать практически 100-процентный износ отдельных сетей при принятии решений.

- Яркий пример — коллектор в пойме реки Царица, который не соответствовал ни территориальной схеме расположения объектов, ни техническим требованиям по оказанию этого вида услуг. В технических документах отсутствовали целые кварталы сетей. Мы до сих пор находим большое количество бесхозных сетей в Волгограде, - пояснил Андрей Бочаров.

Губернатор особо подчеркнул, что модернизацию систем ЖКХ в настоящее время нельзя проводить только за счет средств граждан и за счет тарифов.

- Нужны серьезные государственные инвестиции и принятие взвешенных решений. И очень важно, что данное решение не только не повлечет изменение тарифа для жителей, но и позволит сделать сам тариф более прогнозируемым и увеличить горизонт его планирования, а городу Волгограду позволит принимать решения по более эффективной поддержке жителей. Все правовые вопросы на сегодня решены, — по словам губернатора, новый этап потребует очень серьезной работы, отдельных встреч и работы с экспертным сообществом, усиления общественного контроля за сферой ЖКХ.

Фото: администрация Волгоградской области