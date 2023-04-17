Экономика

В шести районах Волгограда массово отключат горячую воду в апреле

Экономика 17.04.2023 13:19
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17.04.2023 13:19


В Волгограде «Концессии теплоснабжения» 17 апреля предупредили о предстоящих отключениях горячей воды в шести районах. По информации компании, двухдневные приостановки подачи ресурса в текущем месяце необходимы для проведения работ на сетях и  подготовки к новому отопительному сезону.

Краснооктябрьский район – с 24 по 26 апреля:

  • ул. Еременко, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 142, 142а, 144, 146
  • ул. Гончарова, 5, 7, 9
  • проспект Металлургов, 30, 32, 34
  • ул. Таращанцев, 17, 19, 21, 27, 28, 32, 34, 55, 56, 61, 63
  • ул. Штеменко, 2, 6а, 9, 10а, 11, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33,34, 35, 36, 37, 37а, 39, 41, 41А, 41Б, 42, 43, 44, 45, 47
  • ул. Богунская, 10А, 12, 16
  • ул. Кузнецова, 31/1, 55, 61, 63/1
  • ул. Хользунова, 3, 18/1, 18/а, 18/3, 24, 27, 32, 34, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5
  • ул. Клары Цеткин, 5, 7
  • переулок Аэропортовский, 2, 6, 8
  • ул. Короткая, 23, 25, 27
  • ул. 39-я Гвардейская, 6, 8
  • ул. Варшавская, 4, 6, 7
  • ул. Новоремесленная, 3,5
  • ул. Титова, 20А
  • ул. Депутатская, 4, 6, 9А, 11А, 15А
  • ул. Пельше, 9, 11, 13, 15

Дзержинский район – с 18 по 20 апреля:

  • ул. 51-й Гвардейской Дивизии, 15, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 34а, 35, 36, 36/1, 37, 38б, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56
  • ул. Восточно-Казахстанская, 6, 8, 10, 12, 14
  • ул. Полесская, 6
  • ул. Республиканская, 12, 14,16, 20, 22, 24
  • ул. Кутузовская, 1, 9
  • ул. Савкина, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16
  • ул. Толбухина, 9, 36, 38, 40
  • ул. Колпинская, 1а, 1б, 9, 11
  • ул. Гейне, 1а, 3а,17а, 19, 21, 21а
  • ул. Ессентукская, 3, 19
  • ул. Краснополянская, 1а, 11, 12, 14а, 26, 26а, 44а, 48, 68, 70, 72, 72а
  • ул. Историческая, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 140, 142
  • ул. Шекснинская, 8а, 10а, 12а, 16
  • ул. Панкратова, 60
  • ул. Фестивальная, 17

Дзержинский район – с 20 апреля по 3 мая:

  • ул. Новорядская, 56, 58
  • поселок Аэропорт, 18, 19, 20, 21

Дзержинский район – с 24 по 26 апреля:

  • ул. Новодвинская, 42, 44, 50, 52, 54
  • Бульвар 30-летия Победы, 6, 11а, 11г, 15а, 15г, 15д, 16, 17а, 17б, 18, 19, 19б, 20, 22, 23/1, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 42, 50, 56, 58, 60, 60а, 64, 66, 68, 70, 72
  • ул. 8-й Воздушной Армии, 5, 9, 11, 15, 15а, 19
  • ул. Симонова, 2, 18, 20, 22, 24
  • ул. Московская, 5а, 6а, 7б
  • ул. Качинцев, 108, 110, 112

Центральный район – с 18 по 20 апреля:

  • ул. Рокоссовского, 24, 24а, 26, 28
  • ул. Донецкая, 3, 5, 7, 14, 16а
  • ул. Голубинская, 8
  • ул. Новороссийская, 5, 11
  • ул. Кубанская, 17

Центральный район – с 24 по 26 апреля:

  • ул. Пархоменко, 8, 15, 17, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 43а, 43б, 47, 57, 59, 59а, 61, 62
  • ул. Новороссийская, 16, 67, 67а, 77
  • ул. Двинская, 2, 2а, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 18, 20
  • ул. Невская, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 18а, 18б
  • ул. Ткачева, 3, 4, 5, 6, 7б, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20
  • ул. Рокоссовского, 38, 40а, 40б, 40в, 42, 44, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 58а, 60
  • ул. Днестровская, 2а, 12, 12б, 14а, 14б
  • ул. Хиросимы, 1, 4, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 20
  • ул. Селенгинская, 9, 11, 16
  • ул. Ханпаши Нурадилова,

Советский район – с 20 по 21 апреля:

  • ул. Гвоздкова, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20
  • ул. Балакирева, 2
  • ул. Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32
  • ул. Новосибирская, 66
  • ул. Сухова, 19, 21, 25, 17
  • проспект Университетский, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28
  • ул. Мариупольская, 10, 12, 14
  • ул. Запорожская, 3
  • ул. Шауляйская, 4а, 2а
  • ул. Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68
  • ул. Тимирязева, 1б, 11, 13, 15, 17а, 19а, 31, 35, 37, 46, 46а, 50, 52
  • ул. Комарова 68, 68а, 70, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80
  • ул. Я. Купалы, 60, 64, 65, 67, 67а, 69, 71
  • ул. Ивановского, 4, 6, 12
  • ул. Песчанокопская, 13, 15, 17
  • ул. Малиновского, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а

Советский район – с 20 апреля по 3 мая:

  • ул. Тулака, 1а
  • ул. Голубятникова, 9, 10, 12
  • ул. Волгоградская, 9, 11, 13, 162
  • ул. Терешковой, 9

Кировский район – с 18 апреля по 19 апреля:

  • ул. Кирова, 92, 92а,92б, 94, 96, 98, 98а, 98б, 101, 105, 107а, 107б, 123, 125, 127, 127а, 128 , 129, 130б, 132б, 134в, 133, 133а, 135, 135а, 147, 149
  • ул. Никитина, 119, 121, 125, 125а, 127, 127а, 131, 133, 135, 137, 139
  • ул. Маресевой Зины, 3, 9, 15
  • ул. Одоевского, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 68а, 80, 80а, 82
  • ул. Федотова, 4
  • ул. Быстрова, 54, 58, 62, 64, 80а, 84, 84а, 84б, 86, 88, 88а, 90, 92, 94, 98, 100, 102, 271, 273
  • ул. 64-й Армии, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 119а, 121, 123, 125, 127а, 129, 131, 133, 135, 135а, 137, 137а
  • ул. Люблинская, 4
  • ул. Изоляторная, 2
  • ул. Вельботная, 3, 5
  • ул. Закавказская, 1, 2, 2а, 6
  • ул. Турбинная, 184, 186, 188, 259
  • ул. Колосовая, 6, 8, 8а, 10, 12, 18
  • ул. Лячина, 3, 5, 7
  • ул. Минина, 4, 10, 16
  • ул. Гаря Хохолова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13

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