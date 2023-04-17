Евгений Ищенко продал волгоградские магазины «Покупочка» сети «Пятерочка»

Экономика 17.04.2023 13:35
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17.04.2023 13:35
ФАС РФ одобрило приобретение компании «Тамерлан» продуктовым российским ритейлером X5 Group. Об этом сообщили в пресс-службе ритейлера.
– Достигнуты договоренности по приобретению компании «Тамерлан», которая управляет магазинами «Покупочка» и «ПокупАлко» в Южном федеральном округе России и в Ставропольском крае, – говорится в заявлении компании, опубликованном сегодня, 17 апреля.
В рамках сделки X5 приобретает 100% ООО «Тамерлан», операционной структуре сети дискаунтеров «Покупочка», сети дискаунтеров с расширенным ассортиментом алкогольной продукции «ПокупАлко» и супермаркетов «Га-Га».
В периметр сделки входят 295 магазинов совокупной торговой площадью 124,2 тысячи квадратных метров, большая часть из которых работает в Волгоградской области. Помимо этого, X5 получит права аренды в отношении распределительного центра в Волгоградской области общей площадью 30 тысяч квадратных метров, цитата из сообщения ритейлера.
Напомним, ранее появилась информация о том, что Евгений Ищенко намерен продать магазины «Покупочка» компании X5, которая представлена в Волгоградской области супермаркетами "Пятерочка" и "Перекресток".
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