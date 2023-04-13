Экономика

Экономический эффект цифровой трансформации ВТБ составил более 300 млрд рублей

Экономика 13.04.2023 13:13
0
13.04.2023 13:13


ВТБ по итогам первого этапа цифровой трансформации банка обеспечил экономический эффект в 305 млрд рублей. Об этом в ходе конференция по машинному обучению, анализу данных и технологиям ИИ Data Fusion 2023 заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.  

В 2022 году ВТБ завершил стратегический цикл цифровой трансформации. По его итогам создан технологически новый банк, соответствующий лучшим стандартам индустрии в части надежности, отказоустойчивости, импортонезависимости и способный адаптироваться под требования внешней среды. В банке развернуто 19 программ технологической трансформации и более 300 проектов. 

-Выполнена унификация информационных систем, ликвидировано продуктовое отставание, увеличен уровень надежности, создан новый производственный процесс. Наибольший экономический эффект в рамках цифровой трансформации дала программа “Омниканальность” и все, что связано с клиентскими сервисами, аналитика и выполнение регуляторных требований, а также программы “Надежность”, “Импортозамещение” и “Технологический суверенитет”. Внедрение в банке программы “Лаборатория Предиктивной аналитики” за три года цифровой трансформации дала десятки миллиардов рублей чистого экономического эффекта. В рамках программы на 67% увеличилась доля моделей, разрабатываемых с применением методов машинного обучения и ИИ, — сообщил Вадим Кулик.   

ВТБ уже перешел к этапу тиражирования на технологическом рынке собственных ИТ-решений. Ожидается, что разработки банка смогут заместить множество зарубежных аналогов. По итогам 2022 года ВТБ довел долю расходов на отечественное программное обеспечение до 75% в общем объеме расходов на ПО. Сегодня вендоронезависимыми решениями охвачено более 60% критических информационных систем ВТБ.

Банк занимается разработкой и развитием инновационных продуктов и технологий как совместно с передовыми вузами, такими как МФТИ и Сколтех, так и совместно с технологическими партнерами. Среди решений, которые уже применяются в банке и доступны другим участникам рынка через технологических партнеров ВТБ, — например, платформа графовой аналитики «Мирион». Она может применяться для противодействия мошенничеству, проверки контрагентов, автоматизации процесса выявления конфликта интересов и управления критической инфраструктурой. Решение помогает значительно сократить время на анализ такой информации как человеком, так и внешними информационными системами.

Совместно с МФТИ ВТБ разработал Промышленный оптимизатор, цель которого помочь российским компаниям оптимизировать свои процессы. Сервис может быть полезен самым разным отраслям, начиная от финансового рынка и заканчивая авиастроением. Также совместно с МФТИ ведется разработка еще одной перспективной технологии в области работы с данными — криптоанклава. В настоящий момент идет стадия тестирование экспериментального образца внутри банка, которое планируется завершить уже в апреле и войти в фазу промышленных испытаний.

Дальнейшая стратегия ВТБ в части технологий нацелена на опережение рыночных трендов. К 31 декабря 2024 года в критической ИТ-инфраструктуре банка должно остаться только отечественное ПО, включенное в Единый реестр российских программ. Чтобы прийти к такому результату, в банке было запущено несколько параллельных процессов — выводятся из эксплуатации устаревшие с точки зрения архитектуры системы, вводятся новые, уже реализуемые в логике импортонезависимости, часть прежних систем переносится на новые компоненты.

 

 

  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
13.04.2023 14:52
Экономика 13.04.2023 14:52
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.04.2023 14:27
Экономика 13.04.2023 14:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.04.2023 12:14
Экономика 13.04.2023 12:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.04.2023 12:11
Экономика 13.04.2023 12:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.04.2023 12:05
Экономика 13.04.2023 12:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.04.2023 16:50
Экономика 12.04.2023 16:50
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.04.2023 15:44
Экономика 12.04.2023 15:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.04.2023 15:03
Экономика 12.04.2023 15:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.04.2023 14:01
Экономика 12.04.2023 14:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.04.2023 13:46
Экономика 12.04.2023 13:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.04.2023 13:20
Экономика 12.04.2023 13:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.04.2023 11:34
Экономика 12.04.2023 11:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.04.2023 10:32
Экономика 12.04.2023 10:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.04.2023 10:26
Экономика 12.04.2023 10:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.04.2023 08:09
Экономика 12.04.2023 08:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:39
В Волгограде отремонтируют дворы 94 многоэтажек за 250 млн: полный списокСмотреть фотографии
16:35
Оскорблял власть: спрятавшего труп в мусорном баке волгоградца осудили на 9,5 летСмотреть фотографии
14:52
Новые ГЭС и ветропарки построят к 2028 году в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:48
В Волгограде на остановке у центра крови замертво упал мужчинаСмотреть фотографии
14:27
В Волгоградской области бананы подорожали за неделю на 10%Смотреть фотографии
14:04
Изобрел маску от COVID-19: ученый Валерий Мишта умер в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
14:03
Волгоградский завод разработал мобильный комплекс для поиска угнанных автоСмотреть фотографии
13:56
44% волгоградцев не знают, что некоторые заболевания передаются по наследствуСмотреть фотографии
12:27
МЧС предупредило о заморозках в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:24
Увидели в поле: СК начал проверку по факту смерти пропавшей камышанкиСмотреть фотографии
12:10
Волгоград накрыло пыльное облако из соседней страныСмотреть фотографии
11:48
Изрезавший девушку в Волжском кикбоксер Аркадий Григорян останется в СИЗО до осениСмотреть фотографииCмотреть видео
11:23
В Волгограде экс-чиновников районной администрации осудили за мошенничествоСмотреть фотографии
11:02
«Вдохновляй и действуй»: сотрудники РУСАЛа могут получить до ста тысяч рублей на воплощение волонтерского проектаСмотреть фотографии
10:53
Нашли в подъезде. В Волгограде зарезали участника боевых действий на УкраинеСмотреть фотографии
10:25
РПН: предприятие в Волжском залило территорию нефтепродуктамиСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде водитель сбил 12-летнюю девочку на велосипеде и скрылсяСмотреть фотографии
09:49
Сэкономить в один клик: волгоградцам рассказали о бесплатной доставке от ВкусВиллаСмотреть фотографии
09:41
В Волгограде для участников СВО ввели еще одну льготуСмотреть фотографии
09:36
В Камышине нашли мертвой пропавшую два дня назад женщину с протезомСмотреть фотографии
09:02
В Кировском и Советском районах Волгограда с 21 по 23 апреля отключат водуСмотреть фотографии
08:11
В Волгограде отменили матч «Ротора» и «Ессентуков»Смотреть фотографии
07:45
Волгоградстат изучит рацион питания 680 семейСмотреть фотографии
20:35
Волгоградца не выпустили за границу из-за долга по налогамСмотреть фотографии
20:01
В Волгограде расширят территорию облбольницы №1Смотреть фотографии
19:05
Чтобы оценить красоту, надо смотреть издалека: волгоградец создал из бисера портрет Юрия ГагаринаСмотреть фотографии
19:02
«Все мы видим прогресс»: общественники о выступлении волгоградского губернатораСмотреть фотографии
17:59
«Вакцина не поможет»: волгоградцев предупредили об опасности в лесуСмотреть фотографии
17:34
В Волгограде с осужденного за присвоение средств СРО взыскали 50 млн рублейСмотреть фотографии
17:06
Волгоградцы смогут оспорить повестки в военкомат на ГосуслугахСмотреть фотографии
 