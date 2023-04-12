Экономика

Виртуальный ассистент Сбера поможет предпринимателям выбрать программу господдержки

Экономика 12.04.2023 10:26
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12.04.2023 10:26


Корпоративные клиенты Сбера могут узнать у виртуального ассистента Салют, какие программы господдержки им доступны, и оформить кредит по сниженной ставке в СберБизнесе. Общаться с умным помощником можно как голосом, так и текстом. Выбрав подходящую программу, пользователь переходит в веб-версию СберБизнеса, где можно оформить заявку на кредит, причём некоторые поля уже заполнены. 

Олег Семененко, начальник Управления GR и работы со специальными проектами Сбербанка:
«Мы обучили виртуального ассистента Салют новому навыку: теперь он может консультировать предпринимателей по программам господдержки бизнеса. Умный помощник Сбера расскажет, какие программы льготного кредитования подойдут вашей компании, поможет подобрать оптимальную и переключит на предзаполненную форму кредитной заявки. При этом мы продолжаем расширять наш конструктор госпрограмм: в первом квартале 2023 года мы добавили в него ещё 6 программ. Только за три месяца этого года с помощью сервиса наши корпоративные клиенты заключили 1600 выгодных сделок на 16 млрд рублей».

Конструктор программ господдержки — это сервис Сбера, который упрощает предпринимателям доступ к льготным программам поддержки бизнеса. Сегодня в него входит 30 федеральных и региональных госпрограмм, детально прописаны требования к каждой из них, объём и тип поддержки. Проверить, какие программы доступны конкретной компании, очень просто: достаточно ввести ИНН. Конструктором можно пользоваться как на сайте Сбербанка, так и в системе интернет-банкинга СберБизнес (в мобильной и веб-версии). За два года работы сервиса в нём совершено 19 580 сделок на общую сумму 164 млрд рублей. 

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