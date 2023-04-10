Политика

Член волгоградского облизбиркома от партии пенсионеров попросился в досрочную отставку

Политика 10.04.2023 12:06
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10.04.2023 12:06



Член волгоградского облизбиркома Леонид Борзенков попросил освободить его от должности в избирательной комиссии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на областную думу, в регпарламенте, который в 2021 году согласовал кандидатуру члена партии пенсионеров для назначения в состав ИКВО, на ближайшем заседании рассмотрят заявление Леонида Борзенкова о сложении полномочий по собственному желанию, 

К слову, последний состав облизбиркома был утвержден в декабре 2021 года. Срок полномочий областной избирательной комиссии истекает в 2026 году. 

Напомним, в соответствии с законодательством состав ИКВО из 14 членов комиссии с правом решающего голоса формируется Волгоградской областной думой и губернатором Волгоградской области сроком на пять лет на основе предложений политических партий, иных общественных объединений, представительных органов муниципальных образований, ИКВО предыдущего состава и ЦИК России.

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