Политика 10.04.2023 12:06
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10.04.2023 12:06
Член волгоградского облизбиркома Леонид Борзенков попросил освободить его от должности в избирательной комиссии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на областную думу, в регпарламенте, который в 2021 году согласовал кандидатуру члена партии пенсионеров для назначения в состав ИКВО, на ближайшем заседании рассмотрят заявление Леонида Борзенкова о сложении полномочий по собственному желанию,
К слову, последний состав облизбиркома был утвержден в декабре 2021 года. Срок полномочий областной избирательной комиссии истекает в 2026 году.
Напомним, в соответствии с законодательством состав ИКВО из 14 членов комиссии с правом решающего голоса формируется Волгоградской областной думой и губернатором Волгоградской области сроком на пять лет на основе предложений политических партий, иных общественных объединений, представительных органов муниципальных образований, ИКВО предыдущего состава и ЦИК России.
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