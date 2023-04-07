Происшествия

В Дзержинском районе Волгограда сгорел гараж в ГСК «Родник»: фото

Происшествия 07.04.2023 15:14
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07.04.2023 15:14



В Дзержинском районе Волгограда локализован пожар в гаражно-строительном кооперативе «Родник». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, огонь вспыхнул в одном из боксов ГСК. Кроме того, горел мусор на территории кооператива, расположенного на улице Витемской.



- Пострадавших и погибших нет, - констатировали в ведомстве. – Причина происшествия выясняется. 





Сегодня полыхало не только в Дзержинском районе. Пожарные тушили ландшафтные пожары также в районе дач на Третьей Продольной магистрали, а также в Городищенском районе. В настоящее время очаги возгорания локализованы, заверили в ГУ МЧС по Волгоградской области. 


Фото Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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