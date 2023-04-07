В Дзержинском районе Волгограда сгорел гараж в ГСК «Родник»: фото









В Дзержинском районе Волгограда локализован пожар в гаражно-строительном кооперативе «Родник». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, огонь вспыхнул в одном из боксов ГСК. Кроме того, горел мусор на территории кооператива, расположенного на улице Витемской.













- Пострадавших и погибших нет, - констатировали в ведомстве. – Причина происшествия выясняется.





















Сегодня полыхало не только в Дзержинском районе. Пожарные тушили ландшафтные пожары также в районе дач на Третьей Продольной магистрали, а также в Городищенском районе. В настоящее время очаги возгорания локализованы, заверили в ГУ МЧС по Волгоградской области.









Фото Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»



