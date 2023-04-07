В Волгоградской области по итогам операции «Нелегал» задержали 20 иностранцев









В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал» в первом квартале 2023 года в Волгоградской области были задержаны более 20 граждан стран ближнего зарубежья, нарушивших правила въезда и режима пребывания в РФ. Как сообщили ИА «Высота 102» в пограничном управлении ФСБ по Волгоградской области, рейды проходили с участием сотрудников управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД в местах массового проживания иностранцев и на территориях, где они работают.





Все задержанные были привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 18.8 КоАП РФ - нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда

в Российскую Федерацию либо режима пребывания.





Также в ведомстве отчитались о проведении свыше 30 подворовых обходов в приграничных районах Волгоградской области.





Фото пограничного управления ФСБ по Волгоградской области