В Волгограде две женщины и 3-летний ребенок отравились угарным газом

В Волгограде две женщины и ребенок отравились угарным газом. Как сообщает ИА «Высота 102», все трое были доставлены в больницу сегодня, 4 апреля, утром из Краснооктябрьского района.

По сведениям информагентства, вызов в экстренные службы поступил с улицы Созидательной. Помощь врачей потребовалась жильцам дома №12.

– В больницу с признаками отравления были доставлены женщины в возрасте 35 и 64 лет, а также трехлетняя девочка. Все трое – вероятнее всего, члены одной семьи, проживавшие в одной из квартир дома, – сообщили «Высоте 102» в экстренных службах.

В комитете здравоохранения Волгоградской области в ответ на редакционный запрос сообщили, что жизни пациентов на данный момент ничего не угрожает. Женщины и ребенок находятся под наблюдением врачей больницы №25 Волгограда. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Отметим, что с начала 2023 года только ИА «Высота 102» сообщало о шести случаях отравления угарным в Волгоградской области, в результаты которых пять человек скончались.