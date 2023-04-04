Происшествия

В Волгограде две женщины и 3-летний ребенок отравились угарным газом

Происшествия 04.04.2023 20:09
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04.04.2023 20:09


В Волгограде две женщины и ребенок отравились угарным газом. Как сообщает ИА «Высота 102», все трое были доставлены в больницу сегодня, 4 апреля, утром из Краснооктябрьского района. 

По сведениям информагентства, вызов в экстренные службы поступил с улицы Созидательной. Помощь врачей потребовалась жильцам  дома №12. 

– В больницу с признаками отравления были доставлены женщины в возрасте 35 и 64 лет, а также трехлетняя девочка. Все трое – вероятнее всего, члены одной семьи, проживавшие в одной из квартир  дома, – сообщили «Высоте 102» в экстренных службах. 

В комитете здравоохранения Волгоградской области в ответ на редакционный запрос сообщили, что жизни пациентов на данный момент ничего не угрожает. Женщины и ребенок находятся под наблюдением врачей больницы №25 Волгограда. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.  

Отметим, что с начала 2023 года только ИА «Высота 102» сообщало о шести случаях отравления угарным в Волгоградской области, в результаты которых пять человек скончались. 

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