Грозился взорвать и зарубить: житель Волгограда больше года держал в страхе пожилых родителей

В Волгограде полицейскими предъявили 45-летнему жителю Красноармейского районе обвинение по двум уголовным статьям – «Вымогательство» и «Грабеж». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону 4 апреля, больше года мужчина держал в страхе родителей. Волгоградец грозился убить пожилых людей, взорвав квартиру или зарубив их топором.

– В ходе расследования установлено, что неработающий житель Красноармейского района систематически вымогал деньги у отца и матери. При этом свои требования он сопровождал угрозами разбить бытовую технику, нанести увечья при помощи ножа, топора, молотка, а также путем удушения либо взрыва бытового газа, – сообщили подробности в главке полиции. – Пожилые люди были вынуждены перечислять сыну на счет требуемые суммы. С июня 2021 года по ноябрь 2022 года мужчиной было совершено 218 эпизодов вымогательств на общую сумму свыше 450 тысяч рублей.

Не выдержав психологического давления и осознав наконец, что сын не образумится, 67-летний мужчина и 65-летняя женщина отправились за помощью к полицейским. Мужчина был задержан.

В процессе выяснения всех обстоятельств сотрудникам полиции стали известны еще эпизоды уличных грабежей с участием задержанного.

– Схема его действий была всегда одинакова: он подкарауливал женщин возле подъездов и резко выхватывал из карманов или открытых сумок потерпевших кошельки, после чего убегал, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Таким образом ему удалось совершить преступления в отношении восьми женщин на общую сумму свыше 40 тысяч рублей.

Сообщается, что уголовное дело направлено в Красноармейский районный суд для рассмотрения.