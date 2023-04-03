Опубликованы фото с места крушения легкомоторного самолета под Волгоградом

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области днем 3 апреля вблизи поселка Стандартный потерпел крушение одномоторный самолет «Бекас». Как ранее сообщало ИА «Высота 102», в результате падения воздушного судна на месте погиб 58-летний пилот.
Информагентство публикует первые фото с места происшествия.
По информации экстренных служб, крушение самолета произошло около 13.00 по московскому времени.
– Крушение самолета произошло на летном поле «Орленок», – уточняет корреспондент ИА «Высота 102», – в настоящее время на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов: следователи и оперативники.
На данный момент известно, что разбившийся в Среднеахтубинском районе мужчина являлся и владельцем данного частного судна. По предварительным данным, мужчина пытался взлететь на своем самолете с поля или с асфальта, не предназначенных в качестве взлетной полосы.
Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»