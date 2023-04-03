В Волгограде отменили оправдательный приговор по делу о смерти чиновника РПН из-за ревности

Волгоградский областной суд отменил оправдательный приговор Камышинского городского суда в отношении 25-летнего местного жителя Александра Овчаренко, обвиненного в причинении смерти по неосторожности 33-летнему Александру Кулакову, возглавлявшему один из территориальных отделов управления Роспотребнадзора по региону. Согласно данным из открытых источников, апелляцию рассмотрели 21 марта 2023 года.

— Оправдательный приговор отменен с передачей на новое судебное разбирательство, — сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку Волгоградского облсуда.

Уточняется, что основанием для отмены приговора нижестоящей инстанции послужило существенное нарушение уголовно-процессуального закона.

Ранее информагентство сообщало, что присяжные заседатели оправдали камышанина Александра Овчаренко. Как уточнили в Камышинском горсуде, оправдательный вердикт был вынесен 16 ноября 2022 года, а оглашение приговора состоялось 16 декабря.

Следствием установлено, что в сентябре 2021 года на одной из улиц Камышина нашли тело руководителя территориального отдела в Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском и Руднянском районах облуправления РПН Александра Кулакова. Смертельную травму погибшему нанес 25-летний местный житель. Поводом послужил внезапно возникший конфликт.

После инцидента фигурант дела вызвал на место происшествия экипаж СМП. Однако потерпевший уже скончался. По итогам СМЭ, выяснилось, что Кулаков погиб от травмы грудной клетки и ушиба сердца. По информации собственного источника ИА «Высота 102» в силовых структурах, госслужащий погиб в потасовке, произошедшей на почве ревности.

Фото: администрация Камышинского района Волгоградской области / ok.ru

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