В Волгограде продавец нарвалась на уголовную статью за спаивание школьников









В Советском районе Волгограда решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 51-летнего продавца магазина, которая неоднократно продавала спиртные напитки несовершеннолетним. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, накануне женщину снова задержали за это правонарушение в ходе рейда.

- Продавец продуктового магазина в сентябре 2022 года уже привлекалась к административной ответственности за реализацию алкогольной продукции школьникам. В отношении нее был составлен протокол и назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей, - сообщили в главке.

Накануне женщина вновь продала спиртное подростку. На выходе из магазина 16-летнего юношу с пивом в руках заметили полицейские.

Продавцу грозит уголовная ответственность по ст. 151.1 УК РФ (Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до 1 года.



