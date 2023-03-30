В Волгограде продавец нарвалась на уголовную статью за спаивание школьников

Происшествия 30.03.2023 11:33
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30.03.2023 11:33
В Советском районе Волгограда решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 51-летнего продавца магазина, которая неоднократно продавала спиртные напитки несовершеннолетним. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, накануне женщину снова задержали за это правонарушение в ходе рейда.
- Продавец продуктового магазина в сентябре 2022 года уже привлекалась к административной ответственности за реализацию алкогольной продукции школьникам. В отношении нее был составлен протокол и назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей, - сообщили в главке.
Накануне женщина вновь продала спиртное подростку. На выходе из магазина 16-летнего юношу с пивом в руках заметили полицейские.
Продавцу грозит уголовная ответственность по ст. 151.1 УК РФ (Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до 1 года.
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