Экономика

Витрина загородной недвижимости от надёжных подрядчиков появилась на Домклик

Экономика 29.03.2023 15:55
0
29.03.2023 15:55


Сервис недвижимости Домклик от Сбера существенно улучшил витрину загородной недвижимости — появился каталог проектов загородных домов от строительных компаний, проверенных Сбером. На витрине представлены фотографии домов, их планировки и другие характеристики, стоимость строительства, регионы, в которых работает та или иная компания, и другая информация, важная для принятия решения. Новый сервис поможет клиентам Домклик построить оптимальное загородное жильё и при необходимости оформить ипотеку на него ипотеку.

Алексей Лейпи, и. о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка:
«Интерес к загородной недвижимости сильно вырос, и этот тренд по-прежнему актуален. По данным аналитиков Домклик, суммарное количество объявлений о продаже "загородки" за год выросло на 29%. Многие россияне хотят построить свой дачный домик или коттедж, и им важно найти надёжного подрядчика, который добросовестно и качественно сделает работу по разумной цене. Чтобы помочь людям найти таких подрядчиков, Домклик запустил новый раздел на витрине загородной недвижимости, где собраны типовые проекты от проверенных Сбером строительных компаний. Сейчас на странице уже размещен 71 проект от 9 компаний в ценовом диапазоне от 3,4 до 11,2 млн рублей. Мы будем планомерно расширять ассортимент таких проектов для наших клиентов».

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
29.03.2023 11:08
Экономика 29.03.2023 11:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.03.2023 11:03
Экономика 29.03.2023 11:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.03.2023 09:00
Экономика 29.03.2023 09:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.03.2023 19:32
Экономика 28.03.2023 19:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.03.2023 14:41
Экономика 28.03.2023 14:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.03.2023 13:13
Экономика 28.03.2023 13:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.03.2023 13:09
Экономика 28.03.2023 13:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.03.2023 12:52
Экономика 28.03.2023 12:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.03.2023 12:41
Экономика 28.03.2023 12:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.03.2023 10:52
Экономика 28.03.2023 10:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.03.2023 09:34
Экономика 28.03.2023 09:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.03.2023 14:45
Экономика 27.03.2023 14:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.03.2023 09:50
Экономика 27.03.2023 09:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.03.2023 09:30
Экономика 27.03.2023 09:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.03.2023 08:33
Экономика 27.03.2023 08:33
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:56
В Волгограде артист НЭТа Кирилл Завгороднев задержан оперативниками с банкой гашишаСмотреть фотографии
17:34
Главу поселения в Волгоградской области уволили из-за утраты доверияСмотреть фотографии
17:22
Под Волгоградом задержан расстрелявший на кладбище памятники рецидивистСмотреть фотографии
16:43
В Волгограде пес вцепился в лицо 4-летнему ребенкуСмотреть фотографии
16:26
МЧС: на Волгоградскую область надвигается холодный штормСмотреть фотографии
15:36
Бочаров провел совместное совещание оперштаба и областной призывной комиссииСмотреть фотографии
15:30
В Советском районе Волгограда запускают новый водоводСмотреть фотографии
15:13
Убивший в Волгограде контрактника Марк Нарцев погиб на УкраинеСмотреть фотографии
14:19
Владелец супермаркета подал в суд на «Ситиматик-Волгоград» за невывоз мусораСмотреть фотографии
13:46
Волго-Донской судоходный канал досрочно открыл навигациюСмотреть фотографии
13:27
Волгоградца отправили в колонию за покалеченного на картинге ребенкаСмотреть фотографии
12:57
«Все сразу не сделаешь»: глава района Волгоградской области обрисовал будущее «разбомбленной» дорогиСмотреть фотографии
12:49
Контактный центр Tele2 в Ростове-на-Дону за год обработал 25 млн обращений клиентовСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде самозанятый спроектирует снос 5 аварийных двухэтажекСмотреть фотографии
12:22
Житель Волгограда из мужской солидарности забил до смерти свою матьСмотреть фотографии
12:21
Роскачество нашло в популярных ролах кишечную палочкуСмотреть фотографии
12:17
Под Волгоградом к 6 годам приговорили пенсионерку, едва не убившую сына топоромСмотреть фотографии
11:50
Глава Росприроднадзора Радионова назвала источник загрязнения Волги на территории ВолгоградаСмотреть фотографии
11:11
Новый двухэтажный поезд до моря запускают для волгоградцев и саратовцевСмотреть фотографии
11:08
ТМК назвала лучшее предприятие в области охраны труда и промышленной безопасностиСмотреть фотографии
11:07
ГУ МВД озвучило обстоятельства ДТП с двумя погибшими в Чернышковском районеСмотреть фотографии
10:35
В Волгоградской области выросло количество болеющих дизентерией и сальмонеллезомСмотреть фотографии
10:30
Волгоградские выпускники смогут пройти предварительные прослушивания в ГИТИС онлайнСмотреть фотографии
10:24
Под Волгоградом поймали рыбака с уловом и сетямиСмотреть фотографии
10:24
В Волгограде закупят книги про Сталинград на 3 миллиона рублейСмотреть фотографии
10:17
МегаФон ускорил интернет в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:05
Рассвет в кровавых тонах снял житель Волгоградской области 29 мартаСмотреть фотографии
09:00
Предприятие компании ВОЛМА в Волгограде посетил премьер-министр Республики БеларусьСмотреть фотографии
07:55
В Волгоградской области сыграли свадьбы 81-летний жених и 74-летняя невестаСмотреть фотографии
21:30
Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко посетил Волгоград: итоги визитаСмотреть фотографии
 