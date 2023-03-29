Житель Волгограда из мужской солидарности забил до смерти свою мать

В Волгограде 45-летнего мужчину обвиняют в жестоком избиении собственной матери, в результате которого она скончалась. Как сообщила 29 марта ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова, преступление было совершено в январе 2023 года в одной из квартир дома №36А по улице Германа Титова.

– В квартире по указанному адресу обвиняемый проживал совместно с 71-летней матерью и ее сожителем. Вернувшись домой 17 января с работы, он лег спать, но через некоторое время проснулся из-за шума. Пройдя в зал, фигурант уголовного дела увидел, как женщина избивает палкой своего сожителя, – сообщает Дарья Буянова со ссылкой на выводы следствия.

В этот момент, видимо, в волгоградце проснулась солидарность и он счел уместным вступиться за соседа по квартире, избив родную мать.

– Фигурант нанес своей пожилой матери более 28 ударов в различные части тела. Полученные повреждения стали для пенсионерки смертельными, она скончалась на месте происшествия, – уточняет официальный представитель СУ СКР. – Уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего – направлено следователями прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Решения прокуратуры убийца ожидает под стражей.