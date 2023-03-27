Федеральные новости

В России готовятся к внедрению цифрового удостоверения личности

Федеральные новости 27.03.2023 21:51
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27.03.2023 21:51



Президент России Владимир Путин поручил ФСБ и МВД до 1 мая представить проект указа по использованию цифрового удостоверения личности гражданина РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля в разделе «поручения», передает ИА "Высота 102".

- Правительству РФ подготовить совместно с ФСБ России и МВД России и представить проект указа президента РФ, устанавливающего случаи и порядок предъявления цифрового удостоверения личности гражданина РФ, полученного с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг", вместо документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, - говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения -  1 мая 2023 года. Ответственными назначены  премьер-министр России Михаил Мишустин, глава ФСБ РФ Александр Бортников, глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Фото сайта Кремля

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