В России готовятся к внедрению цифрового удостоверения личности

Фото сайта Кремля
Федеральные новости 27.03.2023 21:51
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27.03.2023 21:51
Фото сайта Кремля
Президент России Владимир Путин поручил ФСБ и МВД до 1 мая представить проект указа по использованию цифрового удостоверения личности гражданина РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля в разделе «поручения», передает ИА "Высота 102".
- Правительству РФ подготовить совместно с ФСБ России и МВД России и представить проект указа президента РФ, устанавливающего случаи и порядок предъявления цифрового удостоверения личности гражданина РФ, полученного с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг", вместо документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения - 1 мая 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, глава ФСБ РФ Александр Бортников, глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
Фото сайта Кремля
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