В Волгоградской области нашли одного из трех пропавших мужчин









35-летний Андрей Смирнов из хутора Ольшанка Урюпинского района, который был объявлен в розыск, нашелся. Об этом сообщили ИА «Высота 102» волонтеры движения «Лиза Алерт». Напомним , мужчина пропал 21 марта.





В то же время пока ничего неизвестно о местонахождении 42-летнего Александра Маркотенко из Волгограда, который исчез 19 марта. Между тем, на страничке «Лизы Алерт» в соцсетях появились сообщения, что в день исчезновения Александра видели на автовокзале и что будто бы его увели трое мужчин.













Пока безрезультатны и поиски 29-летнего Романа Серенко из Котово. Мужчину ищут с 18 марта. Но в результате масштабных поисков с участием волонтеров, полицейских и кинологов удалось лишь найти лишь брошенную им машину и личные вещи. Позже были обнаружены следы его босых ног на границе между Камышинским и Котовским районом.