В Волгоградской области нашли одного из трех пропавших мужчин

Расследования 27.03.2023 20:48
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27.03.2023 20:48
35-летний Андрей Смирнов из хутора Ольшанка Урюпинского района, который был объявлен в розыск, нашелся. Об этом сообщили ИА «Высота 102» волонтеры движения «Лиза Алерт». Напомним, мужчина пропал 21 марта.
В то же время пока ничего неизвестно о местонахождении 42-летнего Александра Маркотенко из Волгограда, который исчез 19 марта. Между тем, на страничке «Лизы Алерт» в соцсетях появились сообщения, что в день исчезновения Александра видели на автовокзале и что будто бы его увели трое мужчин.
Пока безрезультатны и поиски 29-летнего Романа Серенко из Котово. Мужчину ищут с 18 марта. Но в результате масштабных поисков с участием волонтеров, полицейских и кинологов удалось лишь найти лишь брошенную им машину и личные вещи. Позже были обнаружены следы его босых ног на границе между Камышинским и Котовским районом.
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