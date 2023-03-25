В Волгоградской области пропали без вести трое молодых мужчин









В Волгоградской области ведутся поиски трех молодых мужчин. Как сообщили ИА «Высота 102» волонтеры движения «Лиза Алерт», в розыск объявлен 35-летний Андрей Смирнов из хутора Ольшанка Урюпинского района. Он исчез 21 марта.













Тем временем в Котово до сих пор не могут найти 29-летнего Романа Серенко. Последние новости о нем сообщила его супруга Лариса.





- Обнаружены следы босых ног Романа как возле машины, где ее нашли, так и около дач ГПЗ, а также у гостиницы «Колизей» на улице Сиреневая, но следы никуда не ведут, как-будто он просто шел по дороге, - поделилась жена пропавшего. – Поиски вернулись в Камышинский район, где был найден автомобиль.





Напомним, вот уже несколько дней в Котово разыскивают Романа Серенко, который исчез 18 марта. Была обнаружена его машина, в салоне лежали ручные часы и разряженный телефон мужчины. Поисковики и полицейские организовали масштабные поиски с кинологами, но удалось лишь обнаружить следы босых ног пропавшего.

89608871558.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленые. Был одет в черную спортивную куртку, красную футболку, черные спортивные брюки.Волонтеры просят помощи и в поиске 42-летнего Александра Маркотенко из Волгограда. О нем ничего не известно с 19 марта.Приметы мужчины: рост 178 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. Ушел из дома в синей куртке с голубым рисунком, синих джинсах и черных сапогах.Всем, кто знает о местонахождении пропавших, просьба сообщить по телефонам 89061679444 и