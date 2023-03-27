Экономика

Прием оплаты электронными сертификатами запустил ВТБ для клиентов СМБ

Экономика 27.03.2023 09:50
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27.03.2023 09:50


ВТБ запустил для клиентов среднего и малого бизнеса возможность принимать оплату электронными сертификатами, выданными на самостоятельное приобретение отдельных видов товаров, работ и услуг за счет бюджетных средств. Работа с электронными сертификатами доступна как офлайн-магазинам, так и при онлайн-торговле.

Сертификат привязан к карте «Мир», а зачисленные на него средства можно потратить только на товары, работы и услуги из перечня, который публикуется в Единой системе нормативной справочной информации. Например, с помощью электронных сертификатов можно оплачивать медицинское и специализированное оборудование, средства реабилитации, лекарственные препараты. Выбрать необходимые товары, их количество и место покупки владельцы сертификатов могут самостоятельно.

Для представителей среднего и малого бизнеса новое решение ВТБ предоставляет конкурентное преимущество и расширяет перечень доступных способов расчетов с покупателями. Подключение кассовых терминалов к системе приема электронных сертификатов позволяет при оформлении покупки одним нажатием изменять источник оплаты. Покупатель может выбрать − списывать деньги со счета карты «Мир» либо полностью или частично оплатить стоимость товара средствами электронного сертификата, привязанного к этой карте. 

-Работу над социально значимыми проектами и участие в государственных мерах поддержки мы считаем одним из приоритетных направлений и стремимся сделать современные финансовые сервисы доступными для всех категорий граждан. Решение для приема оплаты электронными сертификатами повысит качество обслуживания покупателей. По нашим оценкам, особенно перспективное направление развития – это оплата онлайн, благодаря которой приобрести необходимое оборудование и товары можно в любое удобное время и без посещения магазинов, − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.

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