Премьер Белоруссии 27-28 марта посетит Москву и Волгоград

Экономика 26.03.2023 17:21
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26.03.2023 17:21
Москву и Волгоград 27-28 марта с рабочим визитом посетит премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
Как сообщает БЕЛТА, в Москве белорусский премьер примет участие в заседании Совета Министров Союзного государства. На нем будут обсуждаться ряд важных вопросов для развития двусторонних отношений, в том числе реализация совместных программ в области космоса, сотрудничество в сфере микроэлектроники.
Также запланирована встреча премьер-министра Белоруссии с председателем правительства России Михаилом Мишустиным в формате «один на один».
Затем глава белорусского правительства направится в Волгоград, где встретится с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, а также посетит ряд предприятий. Кроме того, предусмотрено его участие в совместном заседании Совета при губернаторе Волгоградской области по развитию промышленности и топливно-энергетического комплекса, где Беларусь и российский регион презентуют свой промышленный потенциал.
Фото: Совет министров республики Беларусь
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