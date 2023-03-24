Волгоградка пять раз воткнула нож в спину и грудь сожителя

Происшествия 24.03.2023 12:57
0
24.03.2023 12:57
Убийство в ходе пьяной ссоры произошло в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, задержана 42-летняя женщина, которая нанесла смертельные ножевые ранения своему 40-летнему кавалеру. Это произошло в частном доме по улице Волжская села Верхнепогромное.
- В ходе совместного досуга и распития спиртного между сожителями произошел конфликт, после чего подозреваемая схватила нож, которым нанесла не менее пяти ударов в область грудной клетки и спины мужчины, - рассказала Буянова.
О случившемся в скорую помощь и полицию сообщила женщина, которая находилась у них в гостях. От полученных травм мужчина скончался до приезда врачей.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.
В Волжском чиновники подожгли камыш в районе очистных сооружений24.03.2023 12:29
Происшествия 24.03.2023 12:29
Под Волгоградом автослесарь угнал Ford Focus клиентки24.03.2023 11:51
Происшествия 24.03.2023 11:51
В Волгограде опьяненный водитель сбил ребенка24.03.2023 09:48
Происшествия 24.03.2023 09:48
Под Волгоградом вскрыли гараж с сомнительным алкоголем24.03.2023 09:36
Происшествия 24.03.2023 09:36
Два хлопка взбудоражили жителей Котово вечером 23 марта23.03.2023 21:33
Происшествия 23.03.2023 21:33
Около озера лотосов под Волгоградом потушили крупный ландшафтный пожар23.03.2023 20:13
Происшествия 23.03.2023 20:13
В Волгограде в результате происшествия на желдороге повреждены вагоны и инфраструктура23.03.2023 12:38
Происшествия 23.03.2023 12:38
В Волгоградской области мужчина взял 3,6 млн рублей в кредит и отдал их лжеброкеру23.03.2023 11:26
Происшествия 23.03.2023 11:26
Пора на грядки: в Волжском досрочно запускают дачные маршруты23.03.2023 10:51
Происшествия 23.03.2023 10:51
В Камышине водитель из-за ЧП в салоне на ходу катапультировалась из авто23.03.2023 10:27
Происшествия 23.03.2023 10:27
В Волгограде автобус возле ж/д вокзала сбил пенсионерку: видео23.03.2023 10:05
Происшествия 23.03.2023 10:05
В Волгоградской области погиб куривший на балконе 46-летний мужчина23.03.2023 09:33
Происшествия 23.03.2023 09:33
ФСБ в Волгоградской области задержала иностранца с партией героина23.03.2023 09:32
Происшествия 23.03.2023 09:32
Волгоградец неделю выкручивал болты из рельсов для сдачи их на металлолом22.03.2023 16:27
Происшествия 22.03.2023 16:27
В поиске работы мечты волгоградка потеряла 667 тысяч рублей22.03.2023 14:50
Происшествия 22.03.2023 14:50