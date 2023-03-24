Волгоградка пять раз воткнула нож в спину и грудь сожителя









Убийство в ходе пьяной ссоры произошло в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, задержана 42-летняя женщина, которая нанесла смертельные ножевые ранения своему 40-летнему кавалеру. Это произошло в частном доме по улице Волжская села Верхнепогромное.

- В ходе совместного досуга и распития спиртного между сожителями произошел конфликт, после чего подозреваемая схватила нож, которым нанесла не менее пяти ударов в область грудной клетки и спины мужчины, - рассказала Буянова.

О случившемся в скорую помощь и полицию сообщила женщина, которая находилась у них в гостях. От полученных травм мужчина скончался до приезда врачей.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.



