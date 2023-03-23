В Поволжье портфель девелоперов жилья в Сбербанке вырос в 1,5 раза





Девелоперы жилой недвижимости в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях в 2022 году увечили кредитный портфель более чем в 1,5 раза. Об этом топ-менеджеры Поволжского банка ПАО Сбербанк рассказали на итоговой пресс-конференции, которая состоялась сегодня. На 1 января этого года он превысил 80 млрд рублей.





Ярослав Костарев, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

«Строительная отрасль Поволжья очень активно развивается, об этом свидетельствует рост как общего портфеля девелоперов, так и площади жилья, построенного при финансировании Сбербанка. Это положительная тенденция и для жителей, и для регионов. Банк вносит свой вклад в развитие городов, ведь кредитные средства банка способствуют своевременному возведению новых современных домов. За 2022 год Сбербанк в Поволжье профинансировал строительство свыше 3 млн квадратных метров жилья».







