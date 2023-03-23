Волгоградцы тратят почти 20 тысяч рублей в месяц на выживание

Самая высокая доля в потребительских расходах жителей Волгоградской области приходится на еду. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование Волгоградстата, так, на покупку еды и питание вне дома уходит 42,5% на одного члена домохозяйства. 34,1% расходов приходится на приобретение непродовольственных товаров, а на оплату услуг – еще 23,4%.

При этом в третьем квартале прошлого года объем потребительских расходов достиг 19693 рублей на одного человека в месяц. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года он вырос на 12,4%.

Интересно, что в структуре расходов на продукты питания больше всего жители региона тратили на мясо и мясные продукты – 27,9%. Вторую по объему расходов строчку заняли молоко, молочные продукты и яйца – 15,1%.

Ненамного по популярности в рационе питания волгоградцев отстали хлеб и хлебобулочные изделия – 13,7%.

В Волгоградстате отметили, что потребительские расходы домашних хозяйств Волгоградской области среди регионов ЮФО оказались выше, чем в Крыму и Калмыкии, но ниже, чем в Ростовской области, Адыгее, Астраханской области, Краснодарском крае и Севастополе.