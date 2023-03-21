Что волгоградцам нужно для счастья - выяснила СберСтрахование жизни

Экономика 21.03.2023 14:41
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21.03.2023 14:41
Большинство жителей Волгограда чувствуют себя счастливыми, выяснила СберСтрахование жизни в преддверии Международного дня счастья.
42% основой благополучия считают здоровье. Три четверти респондентов встречаются с друзьями и близкими, чтобы чувствовать себя счастливее. При этом сумму накоплений для полной жизни горожане оценили в 6,1 млн рублей.
83% волгоградцев ощущают себя полностью или в основном счастливыми. Портрет по-настоящему счастливого человека жители Волгограда описали так: обладает крепким здоровьем (42%), поддерживает тёплые отношения с семьёй (37%), регулярно встречается с друзьями (22%), достиг материального благополучия и может жить на пассивный доход (17%). Ещё 18% включили в этот список личностную и профессиональную самореализацию, 10% — любимую работу или дело жизни, 5% — путешествия.
В списке повседневных занятий, которые делают респондентов из Волгограда счастливыми, оказались встречи с друзьями и близкими (75%), качественный сон (19%), волонтёрство и помощь другим людям (15%). Далее по популярности следуют спорт и прогулки на природе (7%), утренний кофе (4%), а также доходы от инвестиций и пополнение копилки (3%). Чтобы жить полной жизнью, жителям Волгограда необходимо 6,1 млн рублей накоплений.
Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:
«Волгоградцы живут полной жизнью: 83% горожан чувствуют себя счастливыми. Однако омрачить настрой жителям Волгограда могут трудности со здоровьем. Предусмотреть для себя поддержку на случай неблагоприятных ситуаций в этой сфере можно, например, с программами накопительного страхования жизни (НСЖ). Полис НСЖ совмещает принцип «копилки» со страховкой. Механизм НСЖ такой: клиент заключает со страховой компанией долгосрочный договор страхования и вносит определённую сумму (страховые взносы) ежегодно, ежеквартально, ежемесячно или даже единовременно. Размер, периодичность взносов и срок программы определяет он сам, при этом его жизнь и здоровье застрахованы на весь период действия договора. В конце срока действия договора страхования клиент получает накопленные деньги».
83% волгоградцев сообщили, что их уровень счастья могут снизить трудности со здоровьем. Четверть (25%) в качестве такой причины назвали отсутствие накоплений и недостаточный уровень дохода для комфортной жизни. 17% переживают из-за трудностей на работе. Ещё 6% беспокоятся из-за ссор с близкими и друзьями, столько же — из-за отсутствия стабильности.
Исследование проводилось в марте 2023 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек методом телефонного опроса (CATI). В каждом городе опрошено не менее 350 респондентов по репрезентативной выборке.
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