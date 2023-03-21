В Волгограде нашли тело пропавшего 26 февраля после ссоры с женой плотника

Волгоградские волонтеры прекратили поиски 42-летнего Андрея Пескова, которого разыскивали с 5 марта 2023 года. О гибели мужчины сообщили поисковики движения «Юг-Спас-Волгоград», передает ИА «Высота 102».
Напомним, волгоградец Андрей Песков пропал 26 февраля. Как стало известно информагентству, мужчина, работавший плотником, ушел из дома после бытового конфликта с супругой.
Тело пропавшего нашли в одной из квартир дома, расположенного в Тракторозаводском районе Волгограда, 15 марта.
Причина ухода из жизни мужчины устанавливается, однако уже известно, что на теле отсутствовали признаки насильственной смерти.
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