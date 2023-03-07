В Волгограде продолжаются поиски 42-летнего местного жителя. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина вышел из дома и бесследно исчез.
— Пропал Андрей Николаевич Песков, — рассказали информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт». — С 26 февраля 2023 года его местонахождение неизвестно.
По информации «Юг-Спас Волгоград», волгоградец может нуждаться в медицинской помощи.
Приметы пропавшего:
рост 185 сантиметров
среднее телосложение
волосы темно-русые
глаза карие
В день исчезновения житель Волгограда был одет в куртку темно-синего цвета, коричневый свитер, черные джинсы, ботинки черного цвета. На голове — бейсболка темно-серого цвета.
Всех, кто располагает информацией, способной помочь розыску, просят обращаться по номерам 8 906 167 9444 и 8 960 887 15 58.
Фото: «ЛизаАлерт» / vk.com