Сбербанк начал принимать заявки по семейной ипотеке на вторичное жильё для родителей детей с инвалидностью
Экономика 20.03.2023 16:55
0
20.03.2023 16:55
Сбер начал принимать заявки по льготной государственной программе «Семейная ипотека» на новых условиях. В марте этого года Правительство РФ улучшило программу: теперь родители, воспитывающие ребёнка с инвалидностью, могут купить по ней жильё на вторичном рынке, если в регионе не строятся многоквартирные дома. Раньше по программе можно было приобрести только квартиру в новостройке либо построить жилой дом.
Напомним, что с 1 января 2023 года программа уже была расширена: получать жилищные кредиты смогли семьи с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет. До этого «Семейная ипотека» действовала только для семей, где дети родились в 2018 году и позже либо есть ребёнок с инвалидностью.
Алексей Лейпи, и. о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка:
«Мы поддерживаем инициативу Правительства РФ по совершенствованию этой социальной значимой программы. Смягчение требований по ней поможет решить жилищные условия семьям, воспитывающим особенных детей, и приобрести квартиру в тех населенных пунктах России, где нет возможности купить жилье в новом многоквартирном доме».
Клиенты банка «Открытие» получат 5% кешбэк на все покупки по кредитной карте «120 дней»20.03.2023 12:26
Экономика 20.03.2023 12:26
«Волгоградэнергосбыт» обнародовал антирейтинг СНТ по платежной дисциплине20.03.2023 11:08
Экономика 20.03.2023 11:08
На волгоградском «КАУСТИКе» внедряют собственные изобретения сотрудников предприятия20.03.2023 09:25
Экономика 20.03.2023 09:25
ВТБ расширяет возможности клиентов при покупке вторичного жилья по «семейной ипотеке»20.03.2023 09:25
Экономика 20.03.2023 09:25
В Волгоградской области химическая промышленность стала лидером по уровню зарплат20.03.2023 08:08
Экономика 20.03.2023 08:08
Банк «Открытие» проведет вебинар по ВЭД для бизнеса18.03.2023 15:11
Экономика 18.03.2023 15:11
Кредит наличными банка «Открытие» признан лучшим потребительским кредитом года17.03.2023 17:58
Экономика 17.03.2023 17:58
«Открытие Инвестиции» регистрирует новых клиентов в режиме реального времени благодаря технологии искусственного интеллекта17.03.2023 17:13
Экономика 17.03.2023 17:13
Банк «Открытие» начал выдавать автокредиты на покупку автомобилей Tank17.03.2023 15:55
Экономика 17.03.2023 15:55
Бумаги Сбербанка обновили максимум с 22 февраля 2022 года, подскочив более чем на 10%17.03.2023 15:52
Экономика 17.03.2023 15:52
Сбер может направить на дивиденды за 2022 год рекордные 565 млрд рублей17.03.2023 15:49
Экономика 17.03.2023 15:49
ВТБ: ставки по депозитам прекратят снижение17.03.2023 15:46
Экономика 17.03.2023 15:46
Волгоградский электромеханический завод избежал банкротства, погасив долг17.03.2023 14:59
Экономика 17.03.2023 14:59
Банк «Открытие» на 1,5 процентных пункта снизит ставку по ипотеке c опцией «Хочу ставку ниже»17.03.2023 14:44
Экономика 17.03.2023 14:44
Проекты Сбера победили в национальной премии «Событие года»17.03.2023 13:54
Экономика 17.03.2023 13:54