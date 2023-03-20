Экономика

Сбербанк начал принимать заявки по семейной ипотеке на вторичное жильё для родителей детей с инвалидностью

Экономика 20.03.2023 16:55
0
20.03.2023 16:55


Сбер начал принимать заявки по льготной государственной программе «Семейная ипотека» на новых условиях. В марте этого года Правительство РФ улучшило программу: теперь родители, воспитывающие ребёнка с инвалидностью, могут купить по ней жильё на вторичном рынке, если в регионе не строятся многоквартирные дома. Раньше по программе можно было приобрести только квартиру в новостройке либо построить жилой дом.
Напомним, что с 1 января 2023 года программа уже была расширена: получать жилищные кредиты смогли семьи с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет. До этого «Семейная ипотека» действовала только для семей, где дети родились в 2018 году и позже либо есть ребёнок с инвалидностью.
Алексей Лейпи, и. о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка: 
«Мы поддерживаем инициативу Правительства РФ по совершенствованию этой социальной значимой программы. Смягчение требований по ней поможет решить жилищные условия семьям, воспитывающим особенных детей, и приобрести квартиру в тех населенных пунктах России, где нет возможности купить жилье в новом многоквартирном доме».

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
20.03.2023 12:26
Экономика 20.03.2023 12:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.03.2023 11:08
Экономика 20.03.2023 11:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.03.2023 09:25
Экономика 20.03.2023 09:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.03.2023 09:25
Экономика 20.03.2023 09:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.03.2023 08:08
Экономика 20.03.2023 08:08
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.03.2023 15:11
Экономика 18.03.2023 15:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.03.2023 17:58
Экономика 17.03.2023 17:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.03.2023 17:13
Экономика 17.03.2023 17:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.03.2023 15:55
Экономика 17.03.2023 15:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.03.2023 15:52
Экономика 17.03.2023 15:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.03.2023 15:49
Экономика 17.03.2023 15:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.03.2023 15:46
Экономика 17.03.2023 15:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.03.2023 14:59
Экономика 17.03.2023 14:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.03.2023 14:44
Экономика 17.03.2023 14:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.03.2023 13:54
Экономика 17.03.2023 13:54
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:55
В ИК-28 Волгоградской области представили нового начальникаСмотреть фотографии
18:48
В Волгоградской области при странных обстоятельствах исчез 29-летний Роман СеренкоСмотреть фотографии
17:53
Жар костей не ломит: волгоградцам сообщили, когда отключат отоплениеСмотреть фотографии
17:48
Роман Скоков возглавил Волжский институт экономики, педагогики и праваСмотреть фотографии
17:17
«Тонул и звал на помощь»: в центре Волгограда спасатели извлекли из воды мужчинуСмотреть фотографии
16:36
Из КБР в соцучреждения Волгоградской области поставляли творог из пальмового маслаСмотреть фотографии
16:34
Волгоградцы получат две недели бесплатной связи от Tele2Смотреть фотографии
16:19
«Я абсолютно невиновен»: обвиняемый в терроризме генерал СК Музраев выступил с последним словом в судеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:56
В Волгоградской области женщина хотела сжечь трактор, но смогла поджечь лишь себяСмотреть фотографии
15:32
В Волгограде из-за работ на сетях 16 улиц оставят без воды 21 и 22 мартаСмотреть фотографии
15:17
«Открытие Авто»: россияне стали лояльнее относиться к дорожным камерамСмотреть фотографии
15:16
В Волгоградской области с двух браконьеров взыскали 600 тыс. рублей за 863 селедкиСмотреть фотографии
15:08
«Пейте минералку»: волгоградцы смели из аптек советское лекарство от диареиСмотреть фотографии
15:03
Волгоградская облдума обратится в Москву по вопросу обеспечения инвалидов СВО автомобилямиСмотреть фотографии
14:39
Сосновый лес у «Лысой горы» в Волгограде ждет санитарная рубкаСмотреть фотографии
14:31
Гусь Максу не товарищ: завершились съемки спин-оффакомедийного сериала «Зёма 3»Смотреть фотографии
13:43
Была ли мышь? В детской инфекционке в Волгоградской области по фото ищут грызунаСмотреть фотографии
13:23
В СУСК в Волгоградской области поставили точку в деле об убийстве после звонка материСмотреть фотографии
13:18
Банк «Открытие»: за последний год жители ЮФО стали есть меньше говядины и больше мяса птицыСмотреть фотографии
13:16
Куривший на диване 70-летний волгоградец сгорел в своей квартиреСмотреть фотографии
12:02
На благоустройство в Волгоградской области направят 2 млрд рублей в 2023 годуСмотреть фотографии
11:55
В Волгоградской области ограждение набережной снесло ледяными глыбамиСмотреть фотографии
11:36
Ответственных за внутреннюю политику чиновников обязали избавиться от iPhone до 1 апреляСмотреть фотографии
11:08
«Волгоградэнергосбыт» обнародовал антирейтинг СНТ по платежной дисциплинеСмотреть фотографии
11:07
«Мы все сейчас Путин!»: в Волгограде ответили Гааге на «незаконную депортацию» украинских детейСмотреть фотографии
10:37
В Волгоградской области бродячие собаки покусали еще двоих детейСмотреть фотографии
10:13
На юге Волгограда 22-летняя девушка на иномарке сбила подросткаСмотреть фотографии
09:48
Сотрудники ФСБ задержали волгоградку за подачу поддельных справок в ПФРСмотреть фотографии
09:25
На волгоградском «КАУСТИКе» внедряют собственные изобретения сотрудников предприятияСмотреть фотографии
09:17
В Волгограде найден мертвым пропавший в октябре 2022 года мужчинаСмотреть фотографии
 