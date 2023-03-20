



С наступлением теплой погоды дачникам Волгоградской области пришло время вспомнить не только о том, какие работы первым делом нужно провести на будущих грядках, но и том, все ли подготовлено для плодотворной работы. В том числе – не осталось ли долгов перед поставщиками коммунальных ресурсов.

Как сообщает ИА «Высота 102», в преддверии сезона волгоградские энергетики – ПАО «Волгоградэнергосбыт» – опубликовали рейтинг и антирейтинг СНТ по платежной дисциплине. Для некоторых садоводческих товариществ дачные радости могут омрачиться прошлогодними долгами, сообщают энергетики.

На начало года общий долг СНТ перед гарантирующим поставщиком «Волгоградэнергосбыт» составил 296 миллионов рублей – за 2022 год эта задолженность выросла на 52 миллиона.

По информации энергетиков, столь крупную задолженность сформировали несколько десятков СНТ. В пятерку самых злостных должников входят товарищества, которые на сегодня находятся в состоянии банкротства:

• СНТ «Металлург», просроченная задолженность на 01.01.2023г. составила 23 989 721,35 руб.

• СНТ «Родничок», просроченная задолженность на 01.01.2023г. - 19 727 567,30 руб.

• СНТ «Мичуринец -2», просроченная задолженность на 01.01.2023г. - 19 681 109,63 руб.

• СНТ «40 лет Октября», просроченная задолженность на 01.01.2023г. - 12 794 593,86 руб.

• СНТ «Мичуринец», просроченная задолженность на 01.01.2023г. составила 12 107 534,70 руб.

– Несмотря на то, что в целом по ряду категорий потребителей по итогам 2022 года удалось добиться 100% собираемости платежей, долги других, в числе которых и ряд садоводческих товариществ, мешают вовремя расплатиться с генерирующими и сетевыми организациями, оказывающими услуги поставки и транспорта электрической энергии, – сообщают в ПАО «Волоградэнергосбыт». – А это угроза стабильной работе энергокомплекса региона. В связи с этим возврата долгов за поставленный ресурс приходится добиваться всеми законными способами, несмотря на болезненность их применения.

Одновременно с антирейтингом энергетики называют СНТ, которые демонстрируют ответственный подход. В их числе:

• ДНП «Владимирская слобода» (начислено в 2022г. 5 193 456,05 руб. оплачено 5 195 274,81 руб.);

• СНТ «Лебяжья поляна» (начислено в 2022г. 4 343 151,98 руб. оплачено 4 473 679,74 руб.);

• СНТ «Вымпел» (начислено в 2022г. 4 261 736,36 руб. оплачено 4 511 265,40 руб.);

• СНТ «Энергетик» (начислено в 2022г. 2 450 727,48 руб. оплачено 2 450 727,48 руб.);

• СНТ «Нефтяник» (начислено в 2022г. 2 037 041,50 руб. оплачено 2 037 041,50 руб.)

Напомним, что нередко дачники становятся заложниками ситуации в таких случаях, когда, например, к сетям СНТ незаконно подключаются коммерсанты, либо кто-то из соседей годами не оплачивает ресурс. и подобных неприятностей, на сегодня существует действенный инструмент –прямые договоры с энергетиками. Активную работу по переводу на прямые лицевые счета граждан-садоводов на территориях СНТ «Волгоградэнергосбыт» продолжит и в новом сезоне.

– Нормализовать работу и улучшить качество электроснабжения СНТ поможет и передача сетевого хозяйства товариществ на баланс специализированной организации, имеющей в своем штате квалифицированный персонал для содержания дачных сетей в надлежащем состоянии, – уточняют в ПАО «Волгоградэнергосбыт».















