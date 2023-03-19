Спорт

С разным итогом: волгоградские ватерполисты отыграли матчи чемпионата РФ

Спорт 19.03.2023 19:42
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19.03.2023 19:42



Мужская и женская команды волгоградского "Спартака" провели свои очередные встречи в рамках чемпионата России. Как сообщает ИА "Высота 102", в  первом матче четвертого тура женской Суперлиги, который прошёл в Златоусте с 14 по 18 марта, "Спартак"  уступил "Буревестнику" из Нижнего Новгорода со счетом 13:17.

Перед этой игрой красно-белые занимали четвертое место в турнирной таблице. Старт поединка оказался равным. В первом периоде у волгоградок получилось дважды огорчить голкипера соперника. Сначала Анне Исаковой удалось перебросить вратаря и забить первый гол в этой встречи. А затем Анастасия Федотова, получив дальнюю передачу, оформила второй мяч своей команды. До конца первого периода, который длился восемь минут, нижегородки успели отличиться снова и на перерыв ушли со счетом 3:2. Во втором отрезке "Буревестник" упрочил лидерство и трижды поразил ворота Виктории Прокуриной. А  за "Спартак" забросила снова Федотова, сделавшая дубль сильным результативным броском.  

В третьем периоде продолжили набирать очки Федотова и Исакова, а дебютный мяч Татьяны Толкуновой позволил волгоградским ватерполисткам приблизиться на расстояние одного гола к нижегородскому коллективу. При счёте 7:6 в пользу своей команды главному тренеру "Буревестника" пришлось брать тайм-аут. Спартаковские игроки продолжали преследовать оппоненток и, набрав ещё два очка, ушли на перерыв, уступая своим противникам с разницей в два мяча. А в заключительной восьмиминутке красно-белые смогли претендовать на победу лишь половину периода. В последние эпизоды матча преимущество "Буревестника" увеличилось до нескольких голов и нижегородки логично  довели дело до итоговой победы - 17-13. Лучшим бомбардиром в этот день у "Спартака" стала Анастасия Федотова с 5-ю забитыми мячами.

В своём следующем поединке волгоградская команда встречалась с  соседями по турнирной таблицей "КИНЕФом-Сургутнефтегаз" из Киришей и сыграла вничью– 12:12. Начало игры оказалось очень динамичным. Уже на первой минуте клубы обменялись голами. На результативное действие "КИНЕФа" быстро ответила Дарья Герзанич при мощном сопротивлении оппоненток. Но быстро киришанки ушли в отрыв от соперниц и наставник спартаковского коллектива Александр Гайдуков встряхнул своих подопечных заменой голкипера.  Вместо Виктории Проскуриной на ворота вышла Александра Жаркимбаева. И сразу после этого красно-белые совершили рывок и догнали своего противника - 4:4. Однако до конца периода "КИНЕФ" успел выйти вперёд, реализовав большинство. Следующие два тайма оказались абсолютно равными. Команды поочерёдно лидировали в матче и к завершающему отрезку подошли с  результатом 12:11 в пользу команды из Киришей.  
В заключительном периоде и "Спартак", и "КИНЕФ" настолько грамотно сыграли в обороне, что на двоих забросили лишь один мяч. У красно-белых отличилась Анастасия Кошеутова. Более того, волгоградские ватерполистки могли и вовсе вырвать победу перед самым окончанием игры.  К сожалению, Татьяна Толкунова в завершающей атаке не сумела переиграть вратаря соперниц. Тем не менее, подопечные Гайдукова впервые за пять встреч между собой  в этом сезоне сумели не проиграть киришанкам. Лучшим снайпером красно-белых стала Герзанич - 5 голов.

На следующий день спартаковский клуб играл против ещё одного своего конкурента - московского "СКИФ-Восток" и снова разошёлся миром с противником - 8:8. Уже в начале матча счёт открыла волгоградский игрок Ольга Лупиногина. В дальнейшем москвички до конца первого тайма сумели забить два безответных гола.  Следующий игровой отрезок начался с назначенного пенальти в ворота красно-белых. Но с выстрелом ватерполистки СКИФа справилась Жаркимбаева. Весь поединок прошёл в равной борьбе. Оба клуба боролись до последнего за важнейшие очки для попадания в полуфинал чемпионата.  Сценарий прошлой игры повторился для "Спартака" в этот раз. В очередной раз Толкунова наносила последний бросок в конце встречи, но не успела забить до финальный сирены и гол не был засчитан. Лучшим бомбардиром поединка у красно-белых стала Дарья Герзанич с 3 набранными баллами.

В предпоследней игре 7-го тура "Спартак" одержал важную победу над "Югрой" из Ханты-Мансийска - 14:11. Соперники красно-белых занимают последнее
место в таблице. Тем не менее, на протяжении половины матча они оказывали достойное сопротивление своим противникам. Однако уже с третьего периода класс волгоградок стал сказываться и за два тайма коллектив Гайдукова забросил девять мячей. А больше других отличилась во всей игре Анастасия Федотова - 6 удачных бросков.

Заключительный матч этого тура "Спартаку" предстояло провести против хозяек бассейна"Динамо-Уралочки".  К сожалению, для красно-белых серия игр завершилась поражением - 12:15. Хотя старт встречи оказался для волгоградских ватерполисток весьма удачным. Дубль Толкуновой и гол Исаковой позволил спартаковской команде повести в счёте - 3:0. Но красно-белые ещё до окончания первого периода упустили своё преимущество и к перерыву команды ушли при ничейном результате.  А после второго тайм счёт стал уже 7:6 в пользу "Динамо". До конца игры догнать оппоненток у "Спартака" не получилось,  несмотря на голы Лупиногиной, Федотовой и Исаковой. Последняя забросила больше всех с составе своей команды - 5 набранных очков.

Завершающий тур регулярного чемпионата состоится с 18 по 22 апреля в Нижнем Новгороде. Там и решится, попадут ли красно-белые в плей-офф российского первенства.

А вот у мужчин, напротив, стадия решающих поединков уже стартовала. В первом поединке полуфинальной серии "Спартак" принимал в родных стенах астраханское «Динамо-СШОР».  Из-за того, что волгоградцы заняли одно из первых двух мест в чемпионате, они получили право пропустить первый раунд игр на выбывание. А их вчерашние соперники, напротив, потратили силы на преодоление своего предыдущего соперника. Поэтому начало матча осталось за красно-белыми, которые выиграли первый отрезок - 4:0. В следующем периоде гости оказали равное сопротивление и смогли трижды поразить ворота волгоградского клуба. Но столько же забил и "Спартак".  Во второй половине матча подопечные Владимира Кабутова спокойно довели дело до победы благодаря голам Артема Ашаева, Игоря Степанова и Сергея Буланаева. А Константин Шейкин, оформив хет-трик, стал самым результативным игроком во всей игре.

Волгоградцы повели в полуфинальной серии  до двух побед 1:0. Следующий матч между этими соперниками состоится в Волгограде 25 марта.

Иван Тюгаев

Фото "Спартак-Волгоград"

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