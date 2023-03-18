На футболе в Волгограде двоих болельщиков задержала полиция





Сегодня, 18 марта, во время игры «Ротора» с «Легионом» в Волгограде были задержаны двое футбольных болельщиков. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в отношении них составлены административные протоколы.

Так, во время матча было зафиксировано грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. 26-летний мужчина бросил пластиковую бутылку с водой на поле в сторону ворот. В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ.

Второй протокол по этой же статье был составлен в отношении 57-летнего мужчины, который оскорбил контролера-распорядителя на входном контроле при попытке пронести на стадион нож.

Нарушителям грозит административный штраф в размере от 3 до 10 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 160 часов с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от 6 месяцев до 3 лет либо без такового.

Меру наказание примет суд, куда переданы материалы для рассмотрения.

Для обеспечения охраны общественного порядка было задействовано около 200 сотрудников ОВД Росгвардии, а также работники частных охранных структур, 400 контролеров-распорядителей.



