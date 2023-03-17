Спорт

Банк «Открытие»: спортсмены из 40 регионов России и зарубежных стран примут участие в X Югорском лыжном марафоне

Спорт 17.03.2023 09:42
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17.03.2023 09:42


Более 2300 спортсменов из 40 регионов России уже зарегистрировались на юбилейный Х Югорский лыжный марафон. Наибольшее число участников из Югры, Свердловской и Тюменской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и Москвы. Марафон будет иметь статус международного – на участие в гонке уже заявились спортсмены из Казахстана и Словакии.
За месяц до Югорского лыжного марафона на старт зарегистрировалось уже 2340 человек, из которых 681 участник намерен пройти дистанцию 50 км свободным стилем, 149 – 50 км классическим стилем. Еще 757 лыжников зарегистрировались на полумарафон, остальные – на самую короткую дистанцию 5 км.
Рейтинг регионов по наибольшему количеству участников марафона ожидаемо возглавляет Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, от которого уже зарегистрировались 1400 человек. На втором месте по количеству «марафонцев» - Свердловская область, ее будут представлять 255 спортсменов, Тюменскую область представят 119 лыжников. Замыкают топ-5 регионов Москва с Московской областью и Ямало-Ненецкий автономный округ – по 96 спортсменов, они лишь на 3 человека опередили представителей Пермского края. Традиционные «лыжные» сибирские регионы – Томская, Омская и Новосибирская области – представили 78, 34 и 36 спортсменов соответственно.
География марафона охватывает всю Россию: самый восточный участник Югорского лыжного марафона приедет в Ханты-Мансийск из Камчатского края, самый западный – из Санкт-Петербурга. В марафоне примут участие иностранные спортсмены: 9 лыжников из Казахстана и один из Словакии. Самому молодому участнику гонки – год, самому возрастному – 83 года. Мужчин заявилось на старт вдвое больше, чем женщин.
Организаторы марафона рассчитывают, что число участников еще вырастет. «Мы ждем, что на старт выйдет более трех тысяч лыжников из разных регионов и стран, – регистрация продолжается», - отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.
Югорский лыжный марафон проводится в Ханты-Мансийске с 2013 года правительством ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры при партнерстве с банком «Открытие». В этом году марафон состоится 7-8 апреля, в первый день соревнования пройдут на дистанции 50 км классическим стилем, во второй – гонка на все остальные дистанции свободным стилем. Регистрация на марафон открыта на сайте ugraloppet.ru до 6 апреля.
Информационные партнеры Югорского лыжного марафона-2023 - РИА Новости Спорт (генеральный партнер), ИД «Советский спорт» и федеральный медиахолдинг 1MI (официальные партнеры), а также Metaratings.ru, медиахолдинг «Югра», информационно-аналитический портал siapress.ru и «Русское Радио Ханты-Мансийск».

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