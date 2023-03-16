В Волгоградской области цены на помидоры перегнали стоимость огурцов

В Волгоградской области цены на помидоры уже перегнали стоимость свежих огурцов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, за прошедшую неделю стоимость помидоров достигла 197,74 рубля и выросла почти на 13% по сравнению с предыдущей.

При этом цены на свежие огурцы снизились еще на 8% - килограмм этих овощей стоит около 164 рублей.

Волгоградстат зафиксировал также рост цен на лук – прибавка составила 5,78% (46,66 рублей). На 2,69% подорожала соль (до 11,71 рубля), а яйца – на 1,08% (73,86 рубля за десяток).