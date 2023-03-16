Расследования

В Волгоградской области осудят лже-инвалида за покушение на дачу взятки

Расследования 16.03.2023 11:32
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16.03.2023 11:32



Камышинская городская прокуратура направила в суд уголовное дело о покушении на дачу взятки за установление фиктивной инвалидности. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 52-летний мужчина 14 сентября 2022 года пытался передать через свою знакомую сотрудникам бюро медико-социальной экспертизы 25 тысяч  рублей за решение вопроса об установлении инвалидности II группы. При этом оснований для этого не было. Но передача взятки не состоялась, так как посредник не выполнила своего обещания.  

Свою вину несостоявшийся инвалид признал. Расследование уголовного дела проводилось следственным отделом  по городу Камышин  СУ СК РФ по Волгоградской области. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. 

Посредник уже привлечена к уголовной ответственности. Ее приговорили к полутора годам лишения свободы условно. 

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