Расследования

В Волжском разыскали пропавшую в феврале 14-летнюю школьницу

Расследования 16.03.2023 09:50
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16.03.2023 09:50



В городе Волжском Волгоградской области завершились поиски 14-летней девочки, которая 18 февраля ушла из дома и пропала. 
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, сегодня, 16 марта, место нахождения девочки было установлено.
- По предварительным данным, преступлений в отношении несовершеннолетней не совершено. В настоящий момент с ребенком работают инспекторы по делам несовершеннолетних, - рассказали в главке.
Для розыска школьницы были сформированы поисковые группы полиции. Ориентировка была у всех нарядов и патрулей. Для поиска девочки привлекали волонтеров и общественность.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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