В Красноармейском районе Волгограда трамвай сошел с рельсов: видео















Сегодня, 14 марта, в Красноармейском районе Волгограда с рельсов сошел трамвай №11. Об этом ИА «Высота 102» сообщили очевидцы происшествия. По их словам, им стало страшно, «когда он прыгать начал».

- Только вчера, говорят, ему колесики поменяли, - рассказали волгоградцы.

В администрации Волгограда сообщили, что в 11.45 при движении трамвайного вагона маршрута № 11 от остановки «Бульвар Энгельса» к остановке «Проспект Героев Сталинграда» произошел сход первой тележки.

- В результате остановки трамвая никто не пострадал. На место оперативно прибыли специализированные службы МУП «Метроэлектротранс» для проведения работ восстановлению штатного функционирования трамвайного маршруты, - прокомментировали в мэрии.













На время производств работ движение трамваев №11 «Судоверфь – ОАО «Каустик» временно осуществляется в границах «ОАО «Каустик» - ул. Марийская».

Видео: читатели ИА «Высота 102»



