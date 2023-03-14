В Красноармейском районе Волгограда трамвай сошел с рельсов: видео

Происшествия 14.03.2023 13:36
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14.03.2023 13:36
Сегодня, 14 марта, в Красноармейском районе Волгограда с рельсов сошел трамвай №11. Об этом ИА «Высота 102» сообщили очевидцы происшествия. По их словам, им стало страшно, «когда он прыгать начал».
- Только вчера, говорят, ему колесики поменяли, - рассказали волгоградцы.
В администрации Волгограда сообщили, что в 11.45 при движении трамвайного вагона маршрута № 11 от остановки «Бульвар Энгельса» к остановке «Проспект Героев Сталинграда» произошел сход первой тележки.
- В результате остановки трамвая никто не пострадал. На место оперативно прибыли специализированные службы МУП «Метроэлектротранс» для проведения работ восстановлению штатного функционирования трамвайного маршруты, - прокомментировали в мэрии.
На время производств работ движение трамваев №11 «Судоверфь – ОАО «Каустик» временно осуществляется в границах «ОАО «Каустик» - ул. Марийская».
Видео: читатели ИА «Высота 102»
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