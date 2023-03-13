Экономика 13.03.2023 19:53
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13.03.2023 19:53
В Волгоградской области по итогам первого месяца текущего года вырос оборот организаций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7% - до 173,2 миллиарда рублей.
Как сообщает Волгоградстат, лучшие показатели демонстрируют обрабатывающие производства. Их доля в общем обороте составляет 37,3% или 64,7 миллиарда рублей. В этой структуре производств лидирует металлургия – 38,8%, производство химических веществ и химической продукции – 14,3%, производства пищевых продуктов – 12,7%.
В прошлом году максимальный объем оборота организаций был достигнут в декабре с показателем 231,5 миллиарда рублей.
Справка. Оборот организаций – это объем полученных средств компании от реализации собственных товаров. Он отличается от прибыли. Данный показатель показывает эффективность бизнеса и его работы.
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