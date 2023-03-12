Спорт

«Мне обидно за ребят»: Федор Щербаченко заявил о готовности вернуться в волгоградский «Ротор»

Спорт 12.03.2023 11:24
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12.03.2023 11:24


Известный российский журналист и футбольный эксперт Сергей Ильёв сразу после домашнего поражения волгоградского «Ротора» в матче с майкопской «Дружбой», взял интервью у бывшего спортивного директора сине-голубых Федора Щербаченко. Как сообщает ИА «Высота 102», Щербаченко готов вернуться в футбольный клуб из Волгограда, но с одним условием. 

Перед самым главным вопросом интервью Ильев рассказал, что в Сети болельщики волгоградского «Ротора» публикуют посты с требованием вернуть «Дядю Федора в студию». 

— Вернуться готов. В качестве главного тренера. Поскольку понимаю, что эта команда способна на многое. И осенняя была способна на многое. Мне обидно за ребят, которые становятся заложниками работы нынешнего тренерского штаба, — заявил Федор Щербаченко. 

Также экс-спортдир в качестве одной из причин поражения волгоградцев назвал качественную подготовку соперника. 

— «Дружба» программно готовилась к сезону при новом главном тренере — Беслане Аджинджале. Да, он поначалу дал большие нагрузки: для игроков это было необычно, что вылилось в травмы. Но в итоге Аджинджал подвел команду к сезону в хорошем состоянии. Получал хорошие отзывы о тренировочном процессе в «Дружбе». Это раз. Второй момент. Когда ты на сборах катком проходишься по всем, то это расхолаживает, создается впечатление, что ты сильнее всех. Это я имею в виду «Ротор». Общался с соперниками, которые противостояли волгоградцам: они были под нагрузками. Результаты спаррингов ничего не значат. И третий момент. Я не увидел большого смысла в произошедший зимой ротации в «Роторе», — выразил свое мнение Щербаченко. 

Также бывший спортивный директор высказал предположение, что кадровое решение по Алексею Стукалову будет зависеть от реакции губернатора Волгоградской области. 

Напомним, что на послематчевой конференции после проигрыша «Дружбе» главный тренер «Ротора» Алексей Стукалов подвел неутешительные итоги и откровенно высказался о печальных перспективах команды.

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что Федор Щербаченко покинул должность спортдиректора «Ротора» 26 октября 2022 года — за день до отставки Глинянова, «рулившего» облспорткомитетом. Официально, Щербаченко ушел из «Ротора» по взаимному согласию сторон. По неофициальной информации, уход Щербаченко был связан с его несогласием с политикой теперь уже экс-главы спорткомитета Глинянова.

Фото: СК «Ротор» 

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