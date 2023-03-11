Спорт

"Черноморец" не догнать: главный тренер "Ротора" раскритиковал команду после проигрыша "Дружбе"

Спорт 11.03.2023 21:13
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11.03.2023 21:13



Главный тренер «Ротора» Алексей Стукалов на послематчевой пресс-конференции подвёл итоги встречи с майкопской «Дружбой», которой волгоградский клуб проиграл сегодня, 11 марта со счетом 0:1. Как сообщает ИА "Высота 102", наставник сине-голубых был не на шутку расстроен произошедшим и откровенно высказался о печальных перспективах команды.

- Какие могут быть комментарии, если мы дома уступаем, когда нам надо выигрывать? - задал риторический вопрос главный тренер. - Не забиваем моменты свои, даём сопернику создать два стопроцентных шанса в первом тайме. Многие не попали в игру, к сожалению. В чем причина надо смотреть, разбираться.

Также Стукалов  рассказал об установках своим игрокам на этот поединок.

- Просили играть максимально агрессивно. Понимали, что соперник будет играть на встречных атаках. Но, к сожалению, у нас в первом тайме две атаки, которые мы выпустили. Одна привела к голу. Одна - к опасному моменту. Впереди в первом тайме атакующая тройка, скажем так, играла немножко неправильно. Во втором тайме перешли на два нападающих. Хотели быстрее туда мяч доставлять. Там были моменты у Сафронова для того, чтобы забить один мяч. Этот гол вообще мог игру перевернуть. А так, в целом, неудовлетворительный результат.

Помимо этого наставник волгоградского клуба ответил на вопрос, насколько возможно догнать теперь лидирующий «Черноморец», который уже ушёл в отрыв от Ротора  на 11 очков.

- «Черноморец» не будет терять очки. Они ровно идут по турниру. Поэтому сложно предположить, что они растеряют такой гандикап. Практически уже нереально, - констатировал главный тренер.

В заключение Стукалов раскрыл тему диалога с болельщиками. После финального свистка команда и тренерский штаб подошли к фанатской трибуне, где состоялся неприятный диалог. Болельщики прямо заявили, что недовольны игрой и результатом.  

- Это всё правильно. Болельщики недовольны ситуацией. Я тоже недоволен,  как мы действовали. Команде всё сказал в раздевалке после игры. Пообщаюсь с руководством. И там будем принимать решение, - заключил главный тренер клуба.

Напомним, в первую лигу по итогам чемпионата второго дивизиона  выйдет только один клуб, ставший чемпионом. В настоящее время лидером первенства является клуб "Черноморец" из Новороссийска. "Ротор" занимает третье место.

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