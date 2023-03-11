На трассе Волгоград-Москва в ДТП пострадали четверо пассажиров микроавтобуса









Во Фроловском районе на федеральной трассе Р-22 «Каспий» в ДТП пострадали четыре человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне, 10 марта в половине восьмого утра.





Четверо человек, пассажиров микроавтобуса, были доставлены в больницу. Медпомощь понадобилась мужчинам 56, 55, 47 и 19-и лет.

52-летний водитель, управляя автомашиной «Митсубиси Л-200", двигался со стороны Волгограда в сторону Фролово, выехал на полосу встречного движения. В результате иномарка врезалась в «Газель», за рулем которой находился 42-летний мужчина.