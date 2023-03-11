Экономика

В Волгоградской области подорожали мука и чай

Экономика 11.03.2023 07:48
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11.03.2023 07:48



Черный чай подорожал больше всех на фоне других продуктов за прошедшую неделю. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, так, его стоимость повысилась на 5,31% и теперь килограмм чая стоит в среднем 887 рублей.

Также поднялась в цене и мука – на 4,31% (до 36,49 рублей за кг).

А вот гречка подешевела почти на 4% - до 69,52 рублей за килограмм. Также немного упали в цене и макароны высшего сорта – теперь килограмм этого продукта можно приобрести за 83 рубля, а падение стоимости составило 2%.

На прошлой неделе продолжили снижаться цены на свежие огурцы – теперь они стоят примерно так же, как и свежие помидоры. В итоге килограмм свежих огурцов стоит почти 180 рублей. Средняя цена на помидоры составила 175 рублей за кг.

При этом в регионе продолжают дешеветь другие овощи. Так, зафиксировано падение стоимости на морковь и капусту в районе 2% - до 21,66 рубля и 33,45 рубля соответственно за кг.

Лишь свекла потихоньку продолжает дорожать  – теперь этот ингредиент для борща и салатов продают  за 42,44 рубля.


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