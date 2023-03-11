В Волгоградской области подорожали мука и чай









Черный чай подорожал больше всех на фоне других продуктов за прошедшую неделю. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, так, его стоимость повысилась на 5,31% и теперь килограмм чая стоит в среднем 887 рублей.





Также поднялась в цене и мука – на 4,31% (до 36,49 рублей за кг).





А вот гречка подешевела почти на 4% - до 69,52 рублей за килограмм. Также немного упали в цене и макароны высшего сорта – теперь килограмм этого продукта можно приобрести за 83 рубля, а падение стоимости составило 2%.





На прошлой неделе продолжили снижаться цены на свежие огурцы – теперь они стоят примерно так же, как и свежие помидоры. В итоге килограмм свежих огурцов стоит почти 180 рублей. Средняя цена на помидоры составила 175 рублей за кг.





При этом в регионе продолжают дешеветь другие овощи. Так, зафиксировано падение стоимости на морковь и капусту в районе 2% - до 21,66 рубля и 33,45 рубля соответственно за кг.





Лишь свекла потихоньку продолжает дорожать – теперь этот ингредиент для борща и салатов продают за 42,44 рубля.