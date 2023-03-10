Без права на ошибку: в Волгоград возвращается большой футбол









Волгоградский «Ротор» завтра, 11 марта начнёт следующую часть сезона в первенстве второй лиги домашним матчем с майкопской «Дружбой». В какой форме подошла команда к рестарту чемпионата, какие изменения в составе клуба произошли за время перерыва - в материале ИА "Высота 102".





Напомним, волгоградцы провели свою последнюю официальную игру 13 ноября прошлого года. Тогда сине-голубые в гостях одержали победу над второй командой владикавказской «Алании» со счётом 3:1. И на зимний перерыв «Ротор» ушёл, имея в своём активе 11 побед и 37 очков после 18 туров.







Главными конкурентами волгоградцев по праву считаются новороссийский «Черноморец» и «Чайка» из Песчанокопского, которые набрали на данный момент 48 и 40 баллов в турнирной таблице соответственно. Новороссийцы уже успели в этом туре на выезде обыграть «Форте» из Таганрога со счётом 2:1. Отметим, что команду из Ростовской области тренирует бывший футболист и наставник "Ротора" Павел Могилевский. Всем лидирующим клубам, кроме «Черноморца», осталось провести по восемь матчей, после чего первые шесть коллективов по итогам двух кругов разыграют в дополнительном турнире между собой путёвку в первую лигу. Повышение в классе получит только команда, которая станет единоличным лидером по итогам всего чемпионата.













Среди вратарской позиции в составе команды тоже состоялись изменения. Стан сине-голубых покинул Никита Кокарев, который был взят в аренду у клуба РПЛ из Краснодара. Он туда и вернулся. Также по разным причинам были расторгнуты контракты с защитником Максимом Сухомлиновым, полузащитниками Максимом Мартусевичем, Сергеем Михайловым, Олегом Алейником и с нападающим Андреем Козловым.





Но в клубе произошли и прибретения. На этот раз сине-голубые обошлись без кадровых революций и проводили сбалансированную трансферную политику. Состав пополнили несколько молодых игроков. Среди них - голкипер Сергей Самок, перешедший из Новосибирска. Оттуда же присоединился к команде Стукалова и полузащитник Никита Шаталов Также в Волгоград переехали защитник Дмитрий Прищепа, который принадлежит самарским «Крыльям Советов», а последний год играл в московском "Велесе" на правах аренды, в том числе под руководством бывшего тренера клуба с берегов Волги Артёма Куликова. Помимо этого в «Ротор» пришли Дэвид Бигулаев из махачкалинского Динамо» и форвард Дмитрий Мичуренков в качестве свободного агента.









Но самыми интересными оказались трансферы на вход Юрия Завезёна и Алихана Шаваева. Первый уже выступал за волгоградцев в сезоне 18/19 и провёл тогда за них 20 матчей, а Шаваев до прихода в «Ротор» играл за клуб РПЛ - воронежский «Факел». И имеет солидный опыт выступлений на уровне первой лиги и элитного дивизиона. В частности, по ходу своей карьеры ему уже удавалось выступить на Волгоград-Арене в составе других коллективов.







Все эти переходы осуществлялись непосредственно при участии нового спортивного директора Андрея Дурова. 46-летний специалист является воспитанником волгоградского футбола. В качестве футболиста выступал за «Ротор», волжскую «Энергию» и ФК «Волгоград». Будучи тренером, трудился в академии «Ротора», а в дальнейшем являлся сотрудником РФС.



В январе в интервью клубной пресс-службе Дуров рассказал о первом этапе своей работы, а также о задачах, которые стоят перед ним как перед менеджером. Также он поведал, что вся работа по селекции проводилась вместе с Алексеем Стукаловым.



- Времени на адаптацию практически не было. Надо было сразу включаться в работу, несмотря на то, что команда находилась в отпуске. В межсезонье активно ведется селекционная работа. Это постоянный процесс, который никогда не останавливается. По ходу его и происходило ознакомление с клубом. Задач предостаточно. Здесь и организация для команды учебно-тренировочных сборов. Надо распланировать все так, чтобы не было никаких накладок. Конечно, селекция – это один из приоритетов. Надо обработать собранный "материал", познакомиться с кандидатами, которых хотим рассмотреть и в дальнейшем пригласить. И это не короткий, а довольно-таки длительный процесс. Вместе с главным тренером стараемся к селекции подходить очень тщательно, - откровенничал тогда спортдир.



Что касается непосредственно футбольной части межсезонья, «Ротор» провёл три сбора. На первом этапе подготовки, который состоялся в Ессентуках, подопечные Алексея Стукалова сыграли два матча. Сначала была обыграна молодёжка грозненского «Ахмата» со счётом 5:0. А в следующей игре волгоградский клуб уступил махачкалинскому «Динамо» со счётом 0:2.





На вторых сборах, которые прошли в Крымске, с участием сине-голубых состоялись четыре игры. Были обыграны новокубанский «Биолог» и "Виста" из Геленджика» со счётом 2:1 и 6:3 соответственно. Также «Ротор» проиграл ивановскому «Текстильщику» - 0:1 и сыграл вничью с Тверью (2:2).















А во время заключительных сборов, были проведены в Кисловодске и Ессентуках, «Ротор» также четыре раза сыграл со своими соперниками. Три раза побеждал волгоградский коллектив. В частности, обыграны «Машук-КМВ» (4:2), «СтавропольАгроСоюз» (5:0) и белгородский «Салют» (4:1). Сине-голубые разошлись миром со «Спартаком» из Нальчика - 2:2.



По итогам всего этапа подготовки Стукалов с положительной точки зрения отметил большое количество забитых мячей, но посетовал на слишком много допущенных голов в ворота своей команды. Ещё одной отличительной чертой стали частые травмы и повреждения разного характера у многих игроков. Также примечателен факт, что в ходе сборов к работе с основным составом тренерский штаб подключал несколько юных воспитанников местного футбола.





Отметим, что, по мнению экспертов и некоторых болельщиков у "Ротора", нет права на ошибку в оставшихся турах. Даже игра вничью с любым соперником может увеличить отрыв от первого места и уменьшить шансы на чемпионство и повышение в классе.





Матч с "Дружбой", которая на данный момент идёт на 9-ом месте в турнирной таблице, начнётся на Волгоград-Арене 11 марта в 14:00. Цены на билеты не изменились. На трибуну B вход стоит 50 рублей. На трибуну С - 200. И на трибуну А - 300 рублей. В первом круге команды сыграли в результативную ничью в Майкопе - 3:3.







Иван Тюгаев





Фото СК "Ротор"



В межсезонье «Ротор» избежал кадровых перестановок на посту главного тренера. Алексей Стукалов стал тем самым наставником за долгое время, который, возглавив команду перед стартом сезона, получил возможность подготовить её и к весеннему этапу первенства. А вот в штабе Стукалова произошли определённые изменения. Тренер вратарей Зураб Саная покинул свою должность по окончании осенней части чемпионата. Его сменил 52-летний специалист Андрей Никитин. Он является воспитанником волгоградского футбола и в разное время поиграл за все главные команды нашего региона. А уже, будучи тренером, работал в «Роторе с 2010 по 2015 годы. Последние четыре сезона Никитин трудился в калининградской «Балтике».