В аварии под Комсомольским мостом в Волгограде пострадали два человека

Происшествия 10.03.2023 10:14
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10.03.2023 10:14
Два человека пострадали в центре Волгограда в результате столкновения двух автомобилей, один из которых выехал на красный сигнал светофора.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария произошла в 3:40 на пересечении улиц Комсомольская и Коммунистическая в районе Комсомольского путепровода.
По предварительным данным, 37-летний водитель Renault Logan выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ-2109». В результате ДТП пострадали двое пассажиров «ВАЗа» - 26-летний мужчина и 23-летняя девушка. Они доставлены в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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