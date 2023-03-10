В аварии под Комсомольским мостом в Волгограде пострадали два человека





Два человека пострадали в центре Волгограда в результате столкновения двух автомобилей, один из которых выехал на красный сигнал светофора.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария произошла в 3:40 на пересечении улиц Комсомольская и Коммунистическая в районе Комсомольского путепровода.

По предварительным данным, 37-летний водитель Renault Logan выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ-2109». В результате ДТП пострадали двое пассажиров «ВАЗа» - 26-летний мужчина и 23-летняя девушка. Они доставлены в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области