Клиенты ВТБ увеличили объем переводов в дружественные страны на 15%





С начала года клиенты ВТБ совершили более 16 тысяч трансграничных переводов: 11 тысяч в валютах дружественных стран и свыше 5 тысяч - на национальные карты и по номеру телефона. Общий объем операций достиг 7,5 млрд рублей, что на 15% превышает результат в начале прошлого года.





Наибольшей популярностью по-прежнему пользуются операции с Беларусью и Казахстаном – на них приходится более 70% от общего числа всех переводов за рубеж с начала года. Лидером по способу перечисления средств стал сервис по реквизитам на банковский счет.





-Объем трансграничных переводов клиентов ВТБ стабильно растет: за первые два месяца он уже на 15% превысил показатели начала прошлого года, хотя российские банки тогда не были отключены от SWIFT. Уже сегодня объем ежедневных операций в нацвалютах превышает 150 млн рублей, а к концу года этот показатель может превысить 250 млн. До конца года мы хотим нарастить общий объем переводов до 75 млрд рублей. ВТБ продолжает активно расширять географию собственных сервисов денежных переводов за рубеж и готовится удвоить число доступных стран и запустить переводы за рубеж через СБП, – отметил Алексей Хранилов, начальник управления «Переводы» банка ВТБ.





Сегодня трансграничные переводы из ВТБ действуют для 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. До конца года ВТБ планирует увеличить их число до 20 стран.











